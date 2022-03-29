Военкор Сладков отреагировал на спич Мединского по итогам переговоров

Озвученные представителем российской делегации на переговорах с Украиной Владимиром Мединским «конструктивные» предложения Киева не могут быть приняты Москвой в качестве компромисса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом написал у себя в телеграм-канале военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, договариваться о чём-то с киевским режимом сейчас – всё равно, что вести переговоры с нацистской Германией до победы под Сталинградом в 1942 году. Подобные переговоры, считает он, неуместны даже в качестве «хитрого хода».

«Говорят про переговоры: это финт, фокус-покус. Я представляю, если бы мы воевали с теми нацистами, скажем в 1942-м, и вели переговоры. А затем, накануне победы под Сталинградом, поверили фашистам про их нейтральный статус. Где б мы сейчас полы мели, у кого в прислуге?

Нейтральный статус Украины. С зигующим «Азовом» (запрещен в РФ), с нашими пленными, с прострелянными ногами... Как завтра мужикам на передовой в глаза смотреть. Как объяснять про «фокус-покус Мединского»…», – пишет Сладков.

Симферополь, Валентин Карамазов

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