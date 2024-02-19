Украинский блицкриг провалился: Европу настраивают на войну против России

Запад после полного провала первого этапа гибридной войны против России попытается втянуть в военный конфликт государства Евросоюза. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, провокаций следует ожидать со стороны Польши, прибалтийских государств, Финляндии, Румынии и других членов НАТО.

«В декабре закончился первый период гибридной войны против России, который преследовал цель быстрого разгрома нашей страны. То есть, это был классический гибридный блицкриг. Он закончился полным и оглушительным провалом. В рамках этого блицкрига Запад бросил все располагаемые ресурсы, чтобы сокрушить Россию. Полностью подготовленная украинская армия должна была решать задачу на вспомогательном направлении – нанесение России военного поражения, как они рассчитывали, и за счет этого падения рейтинга президента. Экономические санкции должны были обрушить экономику, а духовные информвоздействия должны были дезориентировать общество и бросить его в бой против действующей власти под руководством «пятой колонны». Ничего этого не получилось. Ресурсы израсходованы – результат нулевой. И новых ресурсов расширить, усилить давление на Россию, у Запада сейчас нет», – отметил Сивков.

Как полагает эксперт, у Запада для давления на Россию осталось немного инструментов, среди которых главным является расширение военного давления за счет втягивания в конфликт стран Европы. «Абсолютно точно постараются втолкнуть туда Финляндию. Она очень важна, потому что позволит отсечь, в случае успеха, от континентальной части России чрезвычайно важный Кольский стратегический район. Затем страны Балтии. Совместно с Финляндией они могут решить задачу блокирования Калининградской области путем объявления охранной зоны вокруг своих кабель-трасс и газопровода. О том, что кто-то на него покушается и что-то там повреждено, правда, никто не сказал и не показал, что именно, уже сделано объявление. Достаточно объявить охранную зону и вот вам блокада… Туда уже поставили германскую бригаду, которая, вступив в войну с Россией, втягивает в войну всю Германию. Дальше идет Польша, которая тоже будет в этом деле участвовать, хотя польские политики начинают понимать меру опасности и в большей степени сдержанно, чем это было раньше», – пояснил он.

«Далее Молдова, которую подталкивают к атаке на Приднестровье. А там Румыния и, возможно, Болгария. Работают над Турцией. Вот, примерно, на что рассчитывают они», – уточнил Сивков.

Как считает Сивков, Запад может также пойти на провокации в Черном море под предлогом создания зоны безопасности для поставок украинского зерна.

«Еще одна точка конфликта прорисовывается в Закавказье. Явно просматривается давление на руководство Азербайджана, чтобы развязать конфликт за Зангезурский коридор и на этом фоне туда тоже попытаться втянуть Россию в рамках ОДКБ в этот конфликт. Вот основные пути, по которым они предполагают решать эти все задачи», – сообщил он.

По его оценке, украинский плацдарм для Запада также важен, хотя его потенциал ослаблен. «Сохранить потенциал Украины хотя бы в чуть урезанном виде очень важно. Этим обусловлено стремление украинских вооруженных сил создать вторую полосу обороны по линии Константиновка – Кременчуг – Славянск и там попытаться закрепиться. Поэтому решение о выводе украинских войск из Авдеевки было вполне разумным, потому что иначе там просто в этом котле они все погибли бы…» – отметил военный эксперт.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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