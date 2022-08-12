«Кровавое воскресенье или майдан»: либеральное крыло во власти создает в России предреволюционную обстановку

В России «пятая колонна» во власти пытается остановить специальную военную операцию (СВО) и создает внутри страны предреволюционную обстановку, пытаясь продвинуть прозападные идеи. Об этом заявил вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. При этом военный эксперт обратил внимание, что в настоящий момент через соцсети распространяется очень много направленных на это фейков, а также информации по оправданию финансово-экономических властей РФ, решения которых вызывают очень много вопросов.

«Начала распространяться информация через Сети, что госпожа [глава Банка России Эльвира] Набиуллина работает на основе фундаментальной модели, которая 55 или 57 параметров учитывает и которая выдает в каком объеме нужно вводить ставки ЦБ и все остальное. И что это именно модель подсказала… – что нужно вводить ставку 20%. Могу сказать, я сам составляю модели, машина такая штука – что в нее вложишь, то и получишь… Но есть еще проверка этих моделей на основе здравого смысла – если у тебя 20% ставка, то ожидать развития промышленности нет никаких оснований. Если ради этого будет на какое-то время заморожена инфляция, это ни о чем не говорит. Это будет еще хуже. Дальше инфляция попрет не из-за того, что невозможно проводить валютные операции, а из-за того, что просто средств не будет, производства не будет. Это простые вещи и тут не нужно никаких моделей особенно», – пояснил Сивков в эфире «Рой ТВ».

Военный эксперт обратил внимание, что в стране создается ситуация, схожая с положением России накануне революции 1917 года. «Огромное количество людей по России – уже даже сформировалось такое понятие, как добровольный батальон, рвутся сражаться на Украину. Это говорит, что в стране наблюдается мощнейший эмоционально-патриотический подъем. При этом, судя по вот этим фейкам и информации, этот подъем сопровождается неприятием внутренней политики в сфере экономики. И здесь мы входим в сопоставление с ситуацией 1914-1917 года, когда сильнейший эмоционально-патриотический подъем столкнулся с откровенным либо предательством купеческого сообщества, с открытым предательством в ближайшем окружении царя… это привело к 1917 году, сначала февраля, а потом и октября. Если переводить на современные реалии, сейчас складывается примерно похожая ситуация. То есть, имеет место сильнейший дисбаланс: с одной стороны, социально-политический, эмоциональный подъем населения патриотический, с другой стороны, откровенно деструктивная для экономики страны внутренняя экономическая и отчасти социальная политика», – подчеркнул Сивков.

«Когда сейчас объявлено, что для иностранных дипломатов, видимо, и для наших дипломатов будут восстанавливаться магазины типа «Березки»… Зачем это делать в условиях войны? Это прямая дискредитация власти. Причем интенсивность вот этих вбросов о том, как хороша Набиуллина, читайте дальше, там такой же хороший [глава Минфина РФ Антон] Силуанов скоро всплывет. Нарастает эта волна. Одновременно нарастает и патриотическая волна. И они расходятся. А это является серьезнейшей базой для революционного взрыва», – считает эксперт.

Сивков полагает, что при сохранении должностей во власти у прозападно настроенных либералов, стоит ожидать экономического саботажа с последующей дестабилизацией ситуации в стране. «Саботаж будет приобретать все более и более жесткие формы. Например, будут блокироваться возможности обмена денег населением, будут вводиться какие-то дополнительные ограничения, принудительная цифровизация, которая никем приниматься не будет. Не исключаю, что попытаются начинать новую волну ковидария –раскрутить осенью, уже заговорили об этом. Все это приведет к нарушению работы экономики, промышленности», – прогнозирует он.

«Безусловно, будут приниматься меры к пресечению возможностей достижения технологического суверенитета по целому ряду важнейших компонентов. Кстати, это делается сегодня довольно успешно. Нас пытаются пересадить с иглы западной на китайскую, а производство своих комплектующих не очень-то развертывается», – пояснил эксперт.

При этом он обратил внимание, что параллельно наверняка будут ущемляться права участников (СВО). «Будут создаваться предпосылки к тому, чтобы вот этих людей, бойцов, которые там сражаются на фронтах как-то ущемлять в правах здесь. Уже даже разговоры на эту тему пошли, что вот те, которые приходят с фронтов, они чувствуют себя спасителями страны, их надо ставить в стойло… Вот до такого договариваются в приватных разговорах», – уточнил Сивков.

«Начнут приниматься меры на то, чтобы остановить и задержать наступление. Это саботаж в поставках боеприпасов и снаряжения, блокирование возможностей воспроизводства высокоточных систем оружия. Далее будут предприниматься шаги явно непопулярные – отказ от целого ряда очевидных необходимых с оперативной точки зрения действий, которые позволили бы быстро осуществлять наступление, чтобы не дать возможность ВСУ перегруппировать силы, еще что-то – то что было 1916 году. Нельзя исключить, что будут предприниматься откровенные шаги, ведущие к поражению на отдельных направлениях наших войск… Будут вестись разговоры о том, что наши вооруженные силы не способны решить эти задачи и нам нужно прекратить военные действия, что наши командиры и военачальники не соответствуют занимаемой должности», – заявил военный эксперт.

«Вот этот комплекс мер, который будет приниматься, в первую очередь будет ориентирован на патриотов, которые ждут, что в стране все-таки начнутся позитивные перемены, и СВО закончится так, как она должна закончиться, – на границах с Польшей. Все это будет вызывать неприятие, нарастание неприязни к действующим властям, которые начали эту спецоперацию. У либеральных слоев будет сеяться убежденность в том, что их стремления, вот эти западнические слои, к встраиванию в Запад, что их убежденность, что русские – это пустое место… Когда этот дисбаланс достигнет критической точки, сложатся предпосылки, чтобы начать массовые выступления. Когда их начать… им подскажут из ЦРУ, потому что основная опора у них не здесь, у нас западная, американская опора», – подчеркнул Сивков и заключил, что механизм дальнейших действий отработан – «Кровавое воскресенье» в России или «украинский майдан».

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»