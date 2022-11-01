СВО могла закончиться еще в мае: на украинском фронте России и Запада ключевая роль отводится политике

Специальная военная операция России на территории Украины при использовании всех возможностей Вооруженных сил РФ могла закончиться еще в мае. Такое мнение высказал военный эксперт, вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в эфире «Первого канала». По его оценке, развитие событий на украинском фронте во многом зависит от политической составляющей в противостоянии с Западом.

Комментируя массированный удар по критической инфраструктуре Украины, который был нанесен накануне российской армией, эксперт подчеркнул, что Россия на самом деле еще не начала воевать на 100% от своих возможностей.

Сивков пояснил, что военной составляющей в СВО отводится всего 5%. «95% – это политика. Именно она все определяет. Если бы определяла армия хотя бы на 70%, как это было в Великую Отечественную войну, спецоперация кончилась бы еще в мае», – подчеркнул он.

«Война и политика – вещи абсолютно неразделимые. В этих условиях победы на фронте являются важнейшим фактором, которые определяют политику. Попросту говоря, вот эти победы определяют условия, стартуя от которых ведутся переговоры по политике. В одних условиях политика вынуждена отступать. При благоприятных условиях, как сейчас, политика имеет возможность наступать. Сейчас армия сделала все от нее зависящее, чтобы наша политика могла вести полномасштабное наступление», – сказал Сивков.

По его словам, одной из причин последнего массированного удара по украинской инфраструктуре стала вражеская атака по Севастополю, которая была успешно отражена в минувшие выходные. «Это еще одна демонстрация того, что наша армия сейчас способна решать все ключевые задачи, несмотря на все ограничения. Это послание вот этим всем деятелям, что, грубо говоря, президент может сказать – а я ведь своих молодцов могу-то спустить с «красных линий», и что тогда с вами будет?» – отметил Сивков.

Напомним, накануне, 31 октября, по инфраструктуре Украины был нанесен массированный удар. Сегодня Минобороны РФ уточнило, ВС РФ высокоточным оружием поразили объекты систем управления, связи и энергетики Украины, в результате чего существенно нарушено управление группировками украинской армии и их тыловым обеспечением.

В частности, как отметили в ведомстве, были значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в зону боевых действий железнодорожным транспортом. Кроме того, было нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.

Москва, Мария Соколова

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