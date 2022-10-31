На Украине введены экстренные отключения света из-за новых ударов по энергосистеме

Воздушная тревога объявлена на большей территории Украины. Взрывы раздались в Киеве, Харькове, Запорожье, а также в Киевской, Днепропетровской, Кировградской, Житомирской, Львовской, Ровненской, Хмельницкой и Одесской областях, сообщают украинские СМИ. Власти сообщают о российских ударах по объектам энергетической инфраструктуры ракетами и дронами-камикадзе. После взрывов на энергообъектах обесточена часть железнодорожных веток на Украине. В офисе президента Зеленского заявили, что по всей Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Мэр Виталий Кличко подтвердил удары по объектам критической инфраструктуры столицы. По его словам, часть Киева обесточена, в некоторых районах нет водоснабжения. Позже градоначальник уточнил, что в результате ракетных ударов поврежден энергообъект, питающий около 350 тысяч квартир в Киеве.

В Харькове после двух взрывов остановились метро, троллейбусы и трамваи. Власти города заявили о попадании по объекту критической инфраструктуры.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил о повреждении объекта энергетической инфраструктуры в Каменском районе.

Из Запорожья приходят сообщения об отключениях света. По некоторым данным, после взрыва горит электроподстанция в районе плотины ДнепроГЭС. В районе плотины поднялся огромный столб черного дыма.

Взрыв на объекте критической инфраструктуры произошел и в Черкасской области, сообщают местные СМИ.

Власти Кировградской области сообщили о попадании в объект энергетической инфраструктуры в городе Светловодске. Судя по данным СМИ, речь идет о Кременчугской ГЭС.

В Одесской области взрыв прогремел на Новоднестровской ГЭС, сообщают местные паблики.

В Черновицкой области власти заявили о повреждении критической инфраструктуры в результате ракетных обстрелов, передает «Страна.ua».

«Украинские железные дороги» («Укрзализныця») сообщили, что из-за повреждения энергообъектов часть железнодорожных веток обесточена – на маршруты вышли тепловозы.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что из-за массированного российского удара по объектам украинской энергосистемы вводятся экстренные отключения электроэнергии. «Часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель. Службы работают над ликвидацией последствий», – написал он в своем телеграм-канале.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что под обстрел попала критическая инфраструктура страны. «Очередная партия российских ракет ударила по критической инфраструктуре Украины», – написал он в своих соцсетях.

Обновлено. Украинские СМИ сообщают о второй волне ракетной атаки по объектам инфраструктуры. Поступают сообщения о новых взрывах в Запорожье. В Днепропетровске после взрыва начался сильный пожар, сообщают местные паблики. В городе Павлограде Днепропетровской области несколько взрывов прогремели в районе железнодорожного узла.

Власти Киевской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры, часть региона осталась без света. Глава областной администрации Алексей Кулеба призвал жителей подготовиться к длительному отсутствию электричества.

Киев, Наталья Петрова

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