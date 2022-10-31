Провалы атак ВСУ и поражение энергообъектов: новая сводка Минобороны РФ по спецоперации

Минобороны России заявило в ежедневной сводке о ходе СВО о новых ударах по объектам энергетики и системам военного управления Украины высокоточным оружием большой дальности. Там отметили, что цели ударов, нанесенные авиацией и ВМФ РФ, достигнуты, все назначенные объекты поражены. В ведомстве также сообщили об отражении атак украинских войск в Херсонской области и Луганской народной республике – уничтожены более 240 украинских военнослужащих и наемников, а также почти три десятка танков, бронемашин и автомобилей.

«На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли четыре попытки атаковать ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка и Зеленый Гай Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции», – рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, потери противника составили свыше 70 украинских военных и наемников, пять боевых бронемашин, семь автомобилей и одна самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze-2000 производства Германии.

На Красно-Лиманском направлении ВСУ пытались атаковать в направлении населенных пунктов Макеевка и Червонопоповка в ЛНР. ВС РФ, по словам Конашенкова, отбили все атаки, уничтожив более 170 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронемашин и 9 автомобилей.

На Купянском направлении российская армия поразила две группы ВСУ и два формирования иностранных наемников в районах населенных пунктов Орлянка Харьковской области, Николаевка и Куземовка в ЛНР. Уничтожено более 110 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, три боевые бронемашины, два пикапа и два автомобиля, отметили в Минобороны.

Кроме того, сообщается, что штурмовые подразделения ВС РФ при поддержке артиллерии за сутки уничтожили на Донецком направлении более 60 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронемашины и два автомобиля.

За сутки ВС РФ поразили 8 пунктов управления украинской армии в Запорожской и Николаевской областях, а также 57 артиллерийских подразделений, живую силу и военную технику в 136 районах. Помимо этого, уничтожены 4 склада боеприпасов в Херсонской области и ДНР.

Средствами ПВО сбиты 13 украинских беспилотников, а также перехвачены в воздухе 4 снаряда HIMARS и «Ольха», а также 7 противорадиолокационных ракет HARM.

Всего с начала проведения СВО, по данным Минобороны России, уничтожены украинских 328 самолетов, 167 вертолетов, 2393 беспилотников, 384 ЗРК, 6213 танков и других боевых бронеашин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3540 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6920 единиц военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

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