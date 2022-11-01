Армия России массированным ударом нарушила управление и снабжение ВСУ – Минобороны

Минобороны России сообщило, что в результате массированного удара ВС РФ высокоточным оружием по объектам систем управления, связи и энергетики Украины 31 октября существенно нарушено управление группировками украинской армии и их тыловым обеспечением.

В частности, как отметили в ведомстве, были значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в зону боевых действий железнодорожным транспортом. Кроме того, было нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.

Кроме того, как сообщили в Минобороны, российская армия отразила новые атаки ВСУ на трех направлениях – Купянском, Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском. В Херсонской области украинские военные пытались безуспешно наступать в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское, Костромка и Зеленый Гай. Подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи, потери составили более 110 военнослужащих, один танк, 8 боевых бронемашин и 8 пикапов.

Кроме того, ВС РФ отбили атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Николаевка, Куземовка в ЛНР, Орлянка Харьковской области. Уничтожено более 150 украинских военнослужащих и боевиков, три танка, четыре боевых бронемашины и шесть пикапов.

На Красно-Лиманском направлении российская артиллерия ударила по выдвигавшимся в походных порядках ротным тактическим группам ВСУ, сорвав тем самым попытки атак в направлении населенных пунктов Червонопоповка и Макеевка в ЛНР. В результате удара были уничтожены более 30 боевиков, четыре БМП и три пикапа.

За сутки ВС РФ, по сообщению Минобороны, поразили восемь пунктов управления ВСУ, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 154 районах. Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов в ДНР и Херсонской области.

Также сообщается, что российские летчики сбили самолет Су-24 воздушных сил Украины в Днепропетровской области. За сутки средствами ПВО уничтожены 9 украинских беспилотников в ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, сбиты: одна баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области, а также 6 снарядов РСЗО «Ольха» в районе Донецка.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что массированные удары по украинской инфраструктуре 31 октября были отчасти ответом на атаку киевского режима по кораблям Черноморского флота.

Москва, Новый День, Наталья Петрова

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