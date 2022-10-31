Путин: Сегодняшние удары по инфраструктуре Украины – ответ за атаку на Севастополь

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидерами Армении и Азербайджана в Сочи в понедельник, 31 октября, заявил, что удары по украинской инфраструктуре сегодня были ответом на атаку киевского режима по кораблям Черноморского флота, – сообщают СМИ

Отвечая на вопрос «являются ли массированные удары по инфраструктуре Украины ответом на атаку Севастополя?» Путин сказал: «Отчасти так и есть! Но это не все, что мы могли бы сделать».

«Эти беспилотники – и подводные, и воздушные беспилотники, – они частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины. И таким образом они создали угрозу и для наших кораблей, которые должны обеспечить безопасность вывоза зерна, и для гражданских судов, которые этим занимаются. А мы же обязались обеспечить эту безопасность. А если, вы меня извините за простоту выражений, если Украина долбанет по этим судам? Виноватыми будем мы», – отметил президент России и добавил: «Так же, как все сейчас там «трещат» по поводу того, что делает Россия, не вспоминая о том, чем это вызвано. А вызвано это созданием угрозы для этого гуманитарного коридора».

О приостановке России в «зерновой сделке» Путин сказал: «Министр обороны справедливо говорит: они угрозу создают и для наших кораблей, и для гражданских судов. А мы же должны обеспечить безопасность гражданских судов. Поэтому мы не говорим о том, что мы прекращаем свое участие в этой операции, нет, мы говорим о том, что мы приостанавливаем. Одним из организаторов этой работы был генеральный секретарь ООН, и сотрудники ООН принимают активное участие в этой работе, за что мы им благодарны, безусловно. Но пусть тогда они проведут работу с Украиной – Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения России создаваться не будет».

«Это же не шутки. Этот подводный аппарат 6 метров длиной, по-моему, 500 тонн там взрывчатки. Попадет – там ни от зерна, ни от корабля ничего не останется. А виноваты будем мы», – отметил Путин.

Сочи, Иван Бабурин

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