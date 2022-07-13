«Ситуация противоречий»: Путин при необходимости способен быстро поменять состав экономического блока правительства РФ

Конфликт в российской элите между политической патриотической ее частью во главе с президентом Владимиром Путиным и либеральным экономическим блоком преувеличен. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал лидер движения «Гражданская солидарность», президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. По его оценке, при авторитарной вертикали власти нет никакой возможности говорить о самостоятельности в принятии решений любого из блоков правительства, так как есть главный арбитр – глава государства.

Федоров обратил внимание на арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, что носит исключительно коррупционную составляющую, и не может служить свидетельством назревания конфликта внутри властной элиты. «История с Мау, так или иначе, связана с теми коррупционными вещами, которые год назад в министерстве культуры расследовали. И в данном случае, Мау уже в течение года находился в качестве подозреваемого, возможного соучастника, поэтому его сейчас привлекли. Но то, что если бы у нас такая система была создана и финансовый блок, так или иначе, противоречил путинской политике, то Путин очень быстро мог бы этот финансовый блок поменять», – пояснил он.

При этом Федоров отметил, что, если противоречия в работе разных блоков правительства РФ и существуют, то сдерживающим фактором является глава государства.

«Думаю, что ситуация противоречий существует, но говорит о том, что Путин и силовики так долго, могли бы или не могли, что-то сделать по отношению к финансовому блоку, – это неправда. Потому что силовики сейчас могут сделать любому персонажу все, что угодно. И Путин, наоборот, сдерживает, возможно, потуги силовиков по отношению к финансистам, потому что, видимо, по какой-то причине финансовый блок его устраивает», – отметил он.

«С моей точки зрения, финансовый блок не отвечает тем требованиям перед государством, тем более – перед воюющей страной. Но у нас есть один человек, который принимает решение. Это Путин. И соответственно, если Путин молчит и [главе Центробанка Эльвире] Набиуллиной, и другим представителям финансового блока, так или иначе, дает возможность работать, – значит это его устраивает. В данном случае, это будет до тех пор, пока его чего-то не устраивать будет. Думаю, что конечно же противоречия между финансовым блоком и государственными, силовыми структурами существуют, но все равно есть арбитр – это Путин, который принимает личные решения», – подчеркнул Федоров.

«У нас авторитарная вертикальная власть, поэтому в данном случае нет никакой возможности говорить о том, что какой-то там блок имеет самостоятельность в принятии решений», – заключил эксперт.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»