По делу Раковой: ректору «президентской» академии предъявлено обвинение

Ректору Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС), одному из организаторов «Гайдаровского форума» Владимиру Мау предъявлено обвинение в хищении. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РАНХиГС», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в полиции, Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении бывшего заместителя министра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других лиц.

«Сотрудники МВД России продолжают проводить следственные действия, оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве проведены обыски у ректора РАНХиГС Владимира Мау и сотрудников вуза. С ними были проведены следственные действия в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве», – добавили в пресс-службе.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 августа в отношении Владимира Мау, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

Как сообщал «Новый День», 20 мая было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого является экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Экс-чиновник обвиняется в хищении бюджетных средств Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), выделенных на федеральный проект «Учитель будущего». Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям – ущерб превысил 50 млн рублей.

В мае правоохранительные органы проводили обыски у сотрудников Федерального института развития образования (ФИРО) РАНХиГС.

Сотрудники, работавшие с Раковой, когда она была замминистра, впоследствии пришли с ней в структуры Сбербанка – обыски проводились и у них дома и в рабочих кабинетах. После объявления Раковой в розыск в начале октября банк объявил о ее увольнении.

Москва, Андрей Дорофеев

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