«Проблема в маленькой кучке людей»: либеральная элита России пытается сохранить западную модель капитализма в ущерб национальным интересам

Российская либеральная элита пытается сохранить западную модель капитализма в ущерб национальным интересам собственной страны. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, в перспективе этот «тлеющий» конфликт может радикализироваться.

«Все последние годы мы имели как раз вот эту тему – конфликт между интересами страны и тем, куда тащила нас либеральная башня, – на Запад. Потому что классически мы имеем сейчас конфликт между мировой регионализацией и глобализацией. То есть, между теми, кто, чтобы спасти капиталистическую систему, настаивает на искусственном разбитии ее на несколько регионов с региональными валютами, и теми, кто добивался другой картины, когда будут огромные частные общемировые корпорации, а государства – будут просто национальными отделениями, придатками этих корпораций», – пояснил Неживой.

«Политически мир созрел к тому, что вот эта глобальная модель капитализма оказалась нежизнеспособна. При капитализме, чтобы он жил, все должны покупать, – это общество потребления, все должны потреблять и тратить деньги. А средства производства развились до такого состояния сейчас, что в реальном секторе производства 5% населения. А остальное население в реальном производстве не востребовано, потому что сейчас автоматизация… Зарабатывать в реальном секторе могут только единицы, а остальные не нужны, и это проблема», – отметил он.

В качестве примера Неживой привел структуру экономики США. «Там реальный сектор в 10-20% был, остальное – финансовые пузыри, IT-индустрия, нефть, недвижимость. Но «пузырь» ничего не производит. Это просто некий искусственный оборот денег, который просто давал возможность кормиться людям, выступающим фактически нахлебниками. Этот «пузырь» раздувался и поддерживался за счет печатного станка, и сейчас он пришел в тупик. В настоящее время долг совместный и государства, и частных хозяйств – огромен. И отдать его в этой системе нереально, потому что, чтобы его отдавать люди должны зарабатывать. То есть, это должна быть совершенно другая модель государства», – уточнил Неживой.

«Почему сейчас стали вспоминаться рецепты СССР? Почему многие говорят, что нам нужна мобилизационная экономика? Почему говорят, что, возможно, мы уже будем жить некоторое время в условиях военного коммунизма? Потому что из этой ситуации надо выходить, а экономический и финансовый блок – так называемый или либеральный – замкнут на старую систему глобализма, которая рушится и приходит в хаос. И мы на этом фоне видим жесткий конфликт и не восприятие друг друга, потому что нашим либералам-«сислибам» есть что терять. Они сидели на огромных деньгах, пузырях этих. А с другой стороны, те люди, которые отвечают за стабильность власти, видят, что дальше так жить нельзя. И отсюда пошла вся эта картина», – пояснил политолог.

«То, что произошло на Украине сейчас, – это как раз следствие. Если раньше подобные противоречия решали за счет мировых войн, то сейчас на мировую войну элиты не могут пойти. Мы обладаем оружием уничтожения таким, что после такой войны никаких элит не останется. Вообще ничего не останется. Это неприемлемо», – констатировал он.

По мнению эксперта, сейчас мы наблюдаем «рождение нового мира в агонии старого». «Когда говорят, что наша экономическая, либеральная элита саботирует развитие страны – она мечется в потоке этих изменений, пытается что-то ухватить себе, но это уже становится невостребованным. Запросы общества убежали далеко вперед. Когда были 2000 годы, когда были пузыри цен на нефть, и эта рента распределялась, – вот это был расцвет этой неолиберальной экономической модели. Сейчас мир в рамках глобальной модели жить не может – перепечатали столько денег в эти пузыри, что все по кругу должны друг другу. Количество долга перешло в качество – банкротство фактически модели этой», – полагает Неживой.

По его оценке, на этом фоне возникают темы с пандемиями и другими проблемами в попытке сохранить обанкротившуюся модель. «Нового мира никто не предлагает. Новый мир, он вот сейчас рождается. И у нас в России, удивительный, конечно, фактор, – это, видимо, роль нашей страны в этом отношении – всегда, как и в 1917 году, как в этом, она все равно впереди планеты всей. Фактически Россия подняла флаг вот этого нового мира, борьбы за новый мир. Фактически то, что у нас происходит, это бунт против глобальной модели», – подчеркнул он.

При этом Неживой подчеркнул, что конфликт между теми, кто понимает, что нужны перемены, и либералами находится пока в спокойной фазе, но есть риск радикализации. «По внутренней политике видно, что у нас пока экономисты отвечают за все направления развития, индустриализацию. Но при этом все стоит, бюджетов нет, – это сейчас очень многие видят, заработка нет, население живет в кредит, а государство не занимается решением этих проблем… А почему? Потому что государство сейчас пока управляется экономическим направлением – [главой Минфина Антоном] Силуановым, [председателем Банка России Эльвирой] Набиуллиной – людьми, которые остатки старого мира… И возникает конфликт. Многим в силовом блоке очевидно, что так дальше жить нельзя, и надо что-то менять, иначе ситуация может взорваться», – считает эксперт.

В этой связи политолог отметил отсутствие своей школы управления в стране, которую практически полностью выдавила западная система. «Глобалисты, опираясь на очень мощную западную школу управления и подавления инакомыслия, которая спрятана там была под демократические институты, фактически уничтожили все альтернативное в нашей стране. Это тоже большая проблема. Мы сейчас имеем что… У нас постоянно скандалы: руководитель отвечает за отрасль, топ-менеджер госкорпорации вместо того, чтобы заниматься развитием, занимается одной темой – как освоить деньги лично в карман и через связанных людей», – пояснил он.

«А если они (либералы) останутся, значит – мы, рано или поздно, придем в хаос. Мы уже практически в нем. У нас проблема в маленькой кучке людей, которые называются банковским капиталом, которые цепляются за то, что хотят жить лучше всех в том мире, который уже умер фактически, и навязать всем эту тему», – заключил Неживой.

Москва, Мария Соколова

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