«Система может пойти вразнос»: главной угрозой для России стала собственная правящая элита

В 2022 году главная угроза для России исходит от собственной правящей элиты, которая реализует курс на обеднение населения, а на любые вызовы реагирует «завинчиванием гаек». Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, в перспективе риском для РФ остается транзит власти, и ситуация в Казахстане может стать толчком для глубокого анализа возможных последствий.

«Присутствие Путина как верховного арбитра, как человека, который согласует элитные интересы, обеспечивает стабильность системы. Понятно, что, если что-то с ним случится, не дай Бог, – не исключено, что система может пойти вразнос. Но все-таки наша система в этом смысле отличается от того, что мы видим в Казахстане. Например, у нас не играет той роли религиозный фактор. Скажем, одного из племянников Назарбаева обвиняют в том, что он создал собственный Джамаат. Говорят, что часть гражданской элиты увлеклась идеями радикального исламизма, и в принципе радикальные исламисты сыграли определенную роль в погромах… В нашей стране не играют той роли родственники президента, которую они играют в Казахстане или Узбекистане. В азиатских странах несколько другое отношение к родственникам, у нас дочки Путина не возглавляют парламент», – отметил он.

Тем не менее, политолог обратил внимание, что в России и Казахстане одинаковые проблемы, которые в итоге могут разрушить стабильность государственной системы. «И у них, и у нас авторитарные системы, сырьевая экономика, пропасть между бедными и богатыми, элита оторвана от народа, внутриэлитные разборки, но мы все равно другие. Что касается опыта, сейчас все говорят, что вот история в Казахстане подталкивает Путина к тому, чтобы быть пожизненно президентом. Но как раз история в Казахстане подталкивает к совершенно другому. То есть, ты пожизненный президент, пока ты дееспособен – как только утратится дееспособность, система пойдет вразнос. И президент Путин должен это прекрасно понимать. Поэтому история в Казахстане, наоборот, должна подтолкнуть Путина, чтобы переход власти организовать таким образом, чтобы иметь все необходимые гарантии стабильности системы в среднесрочной, долгосрочной перспективе. Устраивать разборки у постели умирающего царя – никому это не нужно, во всяком случае, в России», – подчеркнул Калачев.

«Проблема не в том, что Назарбаев стал инициатором транзита (власти в Казахстане), проблема в том, как он его осуществил. То есть, что он сделал правильно, что он сделал неправильно – вот что должно быть подвергнуто анализу. А сам переход власти неизбежен. Просто этот переход нужно осуществить таким образом, чтобы не закладывать новые мины, не создавать новые проблемы. Нужен реальный переход, который позволит в конце концов быть уверенным в том, что система сохранит свою стабильность и при жизни лидера, и после его смерти», – пояснил он.

По мнению эксперта, главная угроза исходит в России «от самой правящей элиты, которая может счесть, что завинчивание гаек – это универсальный ответ на любые проблемы. «Торжество обскурантизма, то есть отрицание необходимости прогресса, даже неприятие прогресса, торжество архаизации, то есть желания вернуться в 19-й век во времена Николая Первого – вот это главная угроза, с моей точки зрения. Проблема в том, что любые реформы – экономические, политические должны быть комплексными, системными, проводиться своевременно. Желание все консервировать, переход в глухую оборону ничего хорошего системе не обещает. Находясь в обороне, невозможно выиграть войну», – констатировал Калачев.

«И здесь серьезный вопрос, насколько вообще наши власти адекватно воспринимают необходимость модернизации и экономической, и политической. Я общаюсь с власть имущими иногда, и есть представление, что повышение уровня жизни плохо отражается на политической стабильности – не надо баловать народ. Собственно говоря, мы видим это в политике Центробанка – не надо обеспечивать рост доходов населения, потому что как только растут доходы, возникают новые запросы, новые потребности, – давайте мы всех сделаем бюджетниками, управляемыми на грани выживания, и типа будет хорошо», – отметил политолог.

Как полагает Калачев, самым страшным в этом процессе являются отказ от прежнего опыта, а также попытки изобрести велосипед, назвав себя отдельной цивилизацией. «С той же самой оппозицией, право которой на существование – реальной оппозицией, не опереточной и управляемой, – может отрицаться, потому что это несет в себе экзистенциальную угрозу системе. Но на самом деле как раз возможность свободного обмена мнениями и наличие реальной оппозиции, легальной, которая получает свой кусок пирога, и обеспечивает стабильность. Можно долго об этом говорить, но в конце концов ничего нового изобрести нельзя – все изобретено до нас. Вот попытки изобрести свой собственный велосипед – это самое страшное, что может быть. То есть, заявить, что у нас особый путь, нам остальные не указ, зачем нам анализировать происходившее или происходящее в каких-то других странах, если мы отдельная цивилизация», – уточнил он.

«Обскурантизм и архаика – вот это угроза. В таких условиях все может когда-нибудь рухнуть в один момент. Можно запаять котел и продолжать разводить под ним костер, и ждать, что ничего не случится. Но, в конце концов, пар найдет возможность выхода», – заключил Калачев.

Москва, Мария Соколова

© 2022, РИА «Новый День»