Образы будущего: Россия на развилке идентичности

Россия после начала специальной военной операции оказалась на перепутье своего будущего развития: в перспективе возможно несколько сценариев – от замкнутости страны на самой себе до становления альтернативного центра многополярного мира. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в экспертном докладе «Образы будущего для России: сценарии, развилки и оценки», презентацию которого сегодня провели его авторы – директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков и профессор РАНХиГС Сергей Серебренников.

Эксперты обратили внимание, что исследование построено по принципу дискуссии о возможном будущем статусе России. «Либо наша страна будет региональной державой, как 10 лет назад сказал бывший президент США Барак Обама, либо все-таки Россия имеет еще потенциал для имперского проекта, – пояснил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. – Конечно, эта ситуация напрямую связана с экономикой. До известной степени российская экономика в течении последних лет была экономикой фасадных достижений, в чем мы могли убедиться».

В то же время эксперт обратил внимание на единое мнение авторов доклада в отношении перспектив мобилизационной экономики в России – ее точно не будет. «Вся экономическая система нашей страны к этому, мягко говоря, не готова, она построена на совершенно рыночных принципах, фактически отвергающих саму возможность мобилизации», – пояснил он.

В докладе описаны четыре сценарные развилки дальнейшего развития России. Профессор РАНХиГС Сергей Серебренников представил наиболее обсуждаемую из них – под условным названием «СССР 2.0» с перспективой замыкания государства в самом себе. «Историческая аналогия отсылает нас к началу 20-го века, когда после достаточно серьезного военного противостояния в Европе, возникает потребность ускоренной модернизации, развития экономики и всех социальных аспектов жизни государства. Возникает Советский союз с достаточно жесткой закрытой внешней рамкой. Но в современном мире абсолютно закрытых экономических систем в принципе невозможно создать… Возвращаясь к классикам экономической мысли, немецкий философ, современник еще Маркса, Готлиб Фихте говорил о том, что самое правильное государственное образование – это национальная экономика, ориентированная на собственные интересы», – пояснил он.

Как полагает эксперт, в российской экономике есть «определенный дисбаланс, который требует преодоления, чтобы этот сценарий пошел по позитивному вектору развития». Для исправления ситуации, по его мнению, необходимы пять ключевых моментов: повышение производительности труда и создание средств производства, вмешательство государства в экономику с регулированием цен, тотальное импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета с «легализацией промышленного шпионажа», а также «двухконтурная экономика» с инфраструктурными мегапроектами.

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков со своей стороны представил сценарий «НЭП 2.0», который предполагает развитие международных связей, а не изоляцию – Азия не менее важна, чем Европа, а Южная Америка – не менее, чем Северная.

«На примере 20-х годов (20-го века), когда после революции страна оказалась в разрухе, возник запрос на то, что люди сами бы организовали пространство вокруг себя. Поэтому идея НЭП 2.0 во многом строится вокруг того, что раз мы оказались в ситуации, ну если не разрухи, то какого-то хаоса, когда, с одной стороны, западные санкции коренным образом подорвали тот привычный жизненный уклад, который был… Для этого и нужен образ – чего мы хотим получить здесь внутри страны? НЭП как новая экономическая политика подразумевает максимально пространное, но в то же время векторное определение того, чего мы хотим», – подчеркнул Гращенков.

Еще один сценарий «Имперский проект» предполагает становление России как «Евразийского полюса» международного влияния. Но для этого пути, как пояснил Бондаренко, нужно иметь свою экономическую модель развития. «Запрос на такие альтернативные центры есть в самых разных частях мира. Далеко не все хотят в разных вариантах видеть одного Микки Мауса с разным цветом кожи и разрезом глаз и в экономике, и в промышленности, и в культуре, и везде», – отметил он.

Представляя четвертый проект, политолог отметил, что не является его сторонником, так как этот сценарий напоминает ситуацию на Украине 8-летней давности. Речь идет о перспективе социал-республиканского «Имперского проекта», который предполагает радикальный патриотизм с запросом на люстрацию.

Как отметил эксперт, ни один из этих возможных сценариев вряд ли будет реализован полностью. «Мы будем жить в эклектическом соцветии разных моделей, разных пунктов из разных сценариев. В какие-то моменты будут актуальны одни варианты, в какие-то – другие сценарии. Но в основе всего должна быть наша технологическая независимость, основанная на понимании культа такого долгого и успешного труда. Без этого никаких других вариантов образа будущего нет и быть не может ни в одном из четырех описанных вариантов. И надо готовиться к тому, что эта ситуация не возникнет в течении нескольких лет – это задача на десятилетия», – заключил Бондаренко.

Москва, Мария Соколова

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