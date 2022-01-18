«Вы сами закладываете беспорядки»: лидер КПРФ опасается повторения в России казахстанских событий

Госдума принимаемыми законами сама закладывает в России условия для социально-экономического кризиса и беспорядков, с которых начался этот год в Казахстане. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня на первом в этой сессии пленарном заседании нижней палаты российского парламента. По его оценке, в стране реализуется операция по дестабилизации, хотя в то же время остро стоит вопрос безопасности – особенно накануне 2024 года, когда должны пройти президентские выборы.

«Вопрос безопасности стоит ребром. А когда он стоит ребром, его нельзя отодвинуть в сторону или отложить. Его придется решать. Полностью поддерживаю тот, по сути дела, ультиматум, который обнародовал Владимир Путин. Но любой ультиматум должен знать, что, если вам откажут, нужно принять три-четыре шага. Чтобы их принимать, нужна максимальная консолидация общества – от мобилизации всех политических сил и ресурсов, и (надо) понимать последствия принятых шагов», – подчеркнул он.

В этой связи Зюганов обратил внимание на события в Казахстане, где еще «далеко не все успокоилось». «Наш эфир довольно подробно показывал миротворческие усилия, но они не сказали о главном. Главное заключается в нищете, русофобии, национализме и униженности. 44% населения Казахстана ответили, что им денег хватает только на еду. Минимальный прожиточный уровень 6 тысяч 300 (рублей) – в два раза меньше, чем у нас. Но у нас тоже он тоже, по сути дела, нищенский», – констатировал политик.

«Я еще раз заявляю, что 24-й год не будет спокойным, и говорил об этом президенту три часа, и его администрации, и [Михаилу] Мишустину (глава правительства РФ) – с этой экономикой, с этим бюджетом, с этим отношением к людям, с этой минималкой, с этой пенсионной реформой, которую немедленно надо отменить, с этой наукой, с этим образованием и так далее», – подчеркнул парламентарий.

При этом Зюганов обратил внимание, что великой страной можно называться при условии – если «есть великая наука, великая история и великая культура, если вы самодостаточны». «У нас на фундаментальную науку 0,2%, на такую науку – 0,8%. Один процент! Тратим в пять раз меньше, чем СССР, в 3 раза меньше, чем Китай и в 5 раз меньше, чем Япония и Южная Корея. Никогда у вас ничего не будет, если вы технологически отстаете, и для вас цифровизация обернется огромной бедой. Нам и на этом направлении нужно принимать решение. Без смены курса новой экономической политики не обойтись», – считает он.

Говоря о способах решения проблем, Зюганов отметил, что можно обсуждать и искать лучшее или «закручивать гайки». В то же время лидер КПРФ обратил внимание на «18 законов, которые затягивают петлю на шее почти у всех».

«Россия существовала как сильное государство при одном условии, если была умная, сильная, волевая вертикальная власть, начиная с государя, и все формы коллективной жизни. Даже злой помещик не вмешивался в решения крестьянской общины, даже Петру Великому не удалось ни одного беглого вернуть с Дона… Вы сейчас втащили новый закон, и разрушаете всю систему горизонтали управления, обратной связи, без которой не может жить ни одно государство многонациональное», – заявил депутат.

По его мнению, в стране идет «операция дестабилизации». «Повторю в чем смысл операции дестабилизации. Три закона сломали СССР – это закон о приоритете законов России над союзными, закон о свободной торговле и закон о свободе цен. И страны не стало. За последнее время, по сути дела, по колониальной схеме заложен бюджет – поднимаем цены, обираем граждан, обогащаем олигархию, торгуем сырьем и ничего не даем на высокотехнологические производства. Отсюда и население бежит из страны, и вымирает. Второе, социальная программа. Кто дал президенту эти данные о том, что у нас социально-ориентированный бюджет. Из 14 статей 9 урезаны социальные – на 670 млрд, включая здравоохранение и фармацевтику… распродажа золота – за два года добыли 600 тонн золота, и все спустили в иностранные банки. Где вы такое видели?», – пояснил Зюганов.

«МУПы и ГУПы – убеждал вас, не отдавайте в руки очередному частнику. Чем будет управлять мэр? Он не может управлять, если ни электричество, ни канализация, ни трамвай, ни коммуналка ему не подчиняются. Вы сами закладываете те беспорядки, которые только что прополыхали во всех областных центрах Казахстана. Если посмотреть разгром политической системы – ну какая трехдневка, какой дистант, какое надомничество?! Ведь это уничтожение политической системы. Тогда кто будет этим заниматься – очередные упыри, олигархи, националисты? Уже живем совсем в другой стране. Ни одного нормального закона жизнедеятельности, по которым строилась тысячелетняя держава, не действует», – заключил Зюганов.

Стоит отметить, что после выступления лидера КПРФ спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету «прозвучавшие предложения в ходе выступления руководителей фракций проработать» и «внести на рассмотрение Совета Госдумы». «Чтобы потом можно было эти предложения реализовать либо в виде решений, законопроектов или инициатив, с которыми мы будем выступать в диалоге с правительством, обращаться к президенту. Давайте вот такую форму для себя определим, чтобы выступления, которые здесь звучат не повисли в воздухе», – пояснил Володин.

Москва, Мария Соколова

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