РФ – как «подбитый корабль на краю хаоса»: российские олигархи готовы подыграть Западу

Россия похожа на «подбитый корабль», который движется в непонятном направлении на фоне саботажа российской элиты, направленного на деградацию собственного государства в интересах Запада. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, ситуация может обернуться катастрофой для страны в условиях неспособности власти предложить пути выхода из кризиса.

Как полагает эксперт, нынешнее жесткое давление Запада в отношении России по украинской проблеме вряд ли приведет к реальной войне, хотя такой конфликт даже в виртуальной плоскости выгоден всем его участникам. «С одной стороны, идет фейковая война, которую все разыгрывают, что она вот-вот случится, но которую никто не хочет. C другой – война всем нужна. Экономические и политические проблемы таковы, что правительства практически всех ведущих государств – центров силы – вынуждены обращаться к внутриполитической повестке и поиску врагов, чтобы отвлечь свои социумы от внутренних проблем. Вот эта истерия, которую нагнетает та же Англия, где недавно сообщалось про кризис с тем же топливом, про экономический кризис, отделялась от Евросоюза, потому что по экономике ей это совсем невыгодно было... Мировая экономика глобалистская – банкрот. Жизнь в кредит и за счет печатного станка довела весь мир до ручки», – констатировал Неживой.

Политолог обратил внимание, что социально-экономический кризис прослеживается практически везде – очень малое количество людей и в России, и на Западе задействовано в процессе реального производства, потому что просто не востребованы. «Глобализация шла по пути раздувания экономический пузырей – фондовых рынков, цен на нефть. Та же IT-отрасль в Америке – это искусственно раздутые экономические пузыри, которые очень здорово подпитывались за счет печатного станка. Но сейчас мир пришел к такой стадии, что дальше уже так жить не может – внутриполитические проблемы серьезно обострились, «кормовая база» сократилась везде, в том числе в России, и в Европе. И за океаном – ситуация не лучше», – пояснил он.

«Этот мир трещит по швам, он валится в тартарары. Кризис вокруг Украины – это просто искусственный повод и пиар, чтобы отвлечь внимание основной массы населения, которое попало в этот экономический кризис, от внутренних проблем и замкнуть его на внешнеполитических проблемах. Все пытаются изобразить в этой истерике – вот видите, война вот-вот начнется, постоянно генерируются планы типа нападения России на Украину», – отметил он.

При этом Неживой считает, что попутно Запад пытается решить еще одну очень важную задачу – «идет попытка добить Россию, расколов монолитность элиты». «Наша элита привыкла так – деньги зарабатываем в России, а живем за границей. Соответственно, эта истерика приводит к тому, что у той части элиты, которой принадлежала власть в России, происходит обесценивание самой сути власти в России. Это заметно на примере того же Алишера Усманова. Сейчас проходит информация, что его пиар-команда отрабатывает одну из стратегий – добиться того, чтобы изменить имидж олигарха, что он не близкий человек Путину. Сейчас в Англии появилась тема, что реквизируют всю собственность российских олигархов и чиновников. В результате – помимо отвлечения, есть еще вариант разваливания монолитности российской элиты внутри. Плюс, возможно, поживиться за счет того, что, когда начинаются боевые действия, всю собственность врага забирают себе. Российским олигархам много что принадлежит за границей, и здесь появляется повод это реквизировать», – отметил он.

«У многих представителей российской элиты падает волевой фактор. Похоже, многим уже кажется, что в России страшно и опасно быть чиновником и бизнесменом. Происходит разрушение того российского политико-экономического пространства, которое складывалось во времена глобализации и старательно отрабатывалось Дмитрием Медведевым. Для нас это очень большие риски. Эта компрадорская часть элиты готова будет сдать страну в угоду своим страхам и экономическим интересам, чтобы не потерять свою собственность на Западе. Мы имеем, возможно, скрытый саботаж, а в некоторых случаях – уже сознательный, чтобы проломить эту ситуацию под Запад. То есть, для богатых: будет здесь государство – хорошо, не будет государства – тоже неплохо, главное, чтобы свое богатство сохранить. Наше политическое руководство, мы можем констатировать, все эти риски видит, но база и скамейка запасных людей, с которыми можно работать, постоянно сужается. Те же выборы в Госдуму, когда оппозиция имела явно ресурсную поддержку, не свойственную обычно. Этот вопрос дискутируется наверху, что часть ресурсной элиты сознательно поддерживала оппозицию. Поэтому и Запад, создавая глобальную истерику вокруг России, отрабатывает, в том числе, эту цель», – подчеркнул Неживой.

В этой связи политолог назвал большой опасностью для России отсутствие у власти идей относительно нового курса развития страны. «Возьмем того же Белоусова, который должен был провести экономические реформы, но не смог, потому что экономическая элита его не поддержала. Смена Дмитрия Медведева, который работал в рамках глобалистской системы, на Михаила Мишустина показала один из шагов в направлении самостоятельности. Но этого недостаточно. У нас нет ни вектора направления, ни предпосылок, а самое главное – носителя нового курса реиндустриализации страны, который сейчас обсуждается. В свете этого мы – как подбитый корабль, плывем пока по течению в непонятном направлении, теряя экипаж и куски самого корабля. Пока не потонули», – сказал он.

«Фактически, находясь под санкциями и в зависимости от импорта и не имея экономической безопасности, при этом кризисе – при падении рынка, курса рубля, без собственного производства – происходит резкое удорожание всего и вся. Плюс мы имеем ресурсную элиту, которая торгует теми же нефтепродуктами, на которые выгодно поднимать цену. И плюс к этому, у нас приостанавливается производство, в том числе из-за Covid и рушится сфера услуг, в которой было задействовано очень много населения. Практически население теряет источники дохода на фоне гиперинфляции, вызванной внешнеполитической зависимостью, поскольку мы до сих пор являемся частью глобальной экономики. На фоне этого власть пока не предпринимает никаких кардинальных усилий, чтобы изменить эту ситуацию», – констатировал Неживой.

По его оценке, в историческом плане ситуация схожа с Французской революцией конца 18 века, когда «дворянство оторвалось в космос от потребностей общества», а также с Октябрьской революцией в России 1917 года. «Мир находится на краю хаоса. И попытки перевести стрелки с внутреннего хаоса на внешний – для элит это очень чревато, потому что они еще больше раскачивают лодку. Нам тяжелое время предстоит пережить в любом случае. И говорить о светлых перспективах для простого обывателя нельзя. Потому что быстрого улучшения ситуации не будет. Ухудшение, наоборот, можно прогнозировать, и быстроразвивающимися темпами», – подчеркнул он.

Как пояснил политолог, «мы просто подходим к финалу» исторического процесса. «Мы видим пока только попытку удержать власть силовыми методами и попытку выстроить конфронтацию с Западом. Закредитованность жуткая нашего населения, и, заметьте, банки еще дают кредиты, хотя многие россияне уже не в состоянии их обслуживать. Все это тоже за счет пузыря пока держится, но это на последней-последней возможности держится. Население в состоянии шока и депрессии, и постоянно под гнетом бытовых проблем, в том числе, в условиях роста инфляции. При наличии организованной группы, которая начала бы призывать к чему-то, очень быстро ситуация бы взорвалась. Если в ближайшее время наше политическое руководство не возьмет этот вопрос на контроль и не начнет в этом направлении двигаться, давая что-то для населения, взрыв рано или поздно произойдет. Covid очень здорово изменил ландшафт. Если население раньше собиралось, были какие-то неформальные группы, то сейчас все привыкли сидеть по домам. Но эта депрессия с кухонь очень быстро выльется на улицу, как только появится кто-то, кто возьмет на себя роль организатора», – полагает эксперт.

«Идеи никакой нет, двигаться – не понятно в каком направлении, во имя чего это терпеть – тоже непонятно. Ситуация тихая, но это затишье перед очень большой бурей. Как показывает практика, ни Росгвардия, никто от этого не спасет, потому что Росгвардия – такое же население, у них такие же семьи и родственники. Я считаю, что мы точку невозврата прошли, и нам, руководству, нужно либо куда-то двигаться, либо в этом направлении придут уже другие люди, которым будет принадлежать власть после», – заключил Неживой.

Москва, Мария Соколова

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