Радиоведущая после выборов назвала 74% россиян приматами

На Камчатке ведущая радиостанции «Радио СВ» Росина Буданс обозвала граждан России приматами. Свою характеристику она озвучила сразу после выборов президента. Женщину отстранили от работы. Сама Буданс утверждает, что ее слова перевернули, а убрали ее из эфира после «каких-то звонков из правительства».

На следующий день после голосования Буданс заявила, что «балаган закончился» и победила стабильность, а именно «стабильно отстойная жизнь в стране, полной энергетических и других ресурсов». Запись скандального эфира разошлась по Сети, в YouTube речь ведущей опубликовало издание «Новости Камчатки».

«В стране, где политики строят себе замки за рубежом, а пенсионеры умирают от голода и холода, инвалиды не могут выйти на улицу, а работники социально значимых профессий едва сводят концы с концами – такая стабильность восторжествовала, – продолжает Буданс. – А вот у меня в последнее время все чаще складывается впечатление, что я живу в стране, где 74% граждан – это приматы. Отдельный привет, кстати, тем, кто у нас, на Камчатке, делал сказочно красивые вбросы в избирательные урны. Как вам по ночам спится, друзья, стабильно?».

20 марта ведущую отстранили от работы. Буданс заявила, что просто высказала свое мнение, а «последовала какая-то бурная реакция, какие-то звонки из правительства, отстранение от эфира».

В свою очередь гендиректор радиостанции Виталий Ким сообщил, что ведущую отстранили до выяснения всех обстоятельств. Он опроверг информацию о том, что это было сделано после звонков из правительства.

Напомним, выборы главы государства состоялись 18 марта. По результатам голосования президентом был избран Владимир Путин, он набрал 76,6% голосов.

Петропавловск-Камчатский, Служба информации РИА «Новый День»

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 21.03.18

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