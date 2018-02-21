В Челябинске пытаются замять «педофильский скандал» – до выборов президента осталось 25 дней

Сексуальный скандал в детском доме Челябинской области обрастает новыми подробностями. Приемным родителям изнасилованных подростков запретили общаться с прессой, пригрозив отобрать детей.

Как сообщил РИА «Новый День» адвокат Андрей Лепехин, информацию об угрозах он услышал от своей доверительницы. В момент, когда приемные матери рассказывали журналистам о систематических надругательствах над воспитанниками южноуральского интерната, им позвонили из ассоциации приемных матерей. Представители организации настоятельно просили женщин не общаться с корреспондентами, объяснив это тем, что с ними связалась уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина и просила не предавать всеобщей огласке произошедшее в детдоме, в противном случае пообещала изъять подростков из приемных семей. Однако ни в ассоциации приемных семей, ни в аппарате уполномоченного данную информацию не подтвердили.

В то же время общественность обрушилась с резкой критикой на официальные органы власти, до последнего тянувшие с комментариями по поводу вопиющих фактов насилия над сиротами.

По мнению челябинского правозащитника Алексея Табалова, чиновники пытаются замять «педофильский скандал». В подтверждение своих слов правозащитник привел слова вице-губернатора Евгения Редина, накануне поблагодарившего комиссии по делам несовершеннолетних за высокую результативность и защиту детей от противоправных посягательств и ни слова не сказавшего о ЧП в детском доме.

Не менее странным южноуральцы посчитали и запоздалый комментарий губернатора Бориса Дубровского, заявившего, что «случай вопиющий, потому что таким проявлениям просто не должно быть места на территории Челябинской области». «А в других регионах можно?», – удивись пользователи соцсетей, отметив, что комментарий явно был написан на скорую руку.

«Что имеем. Детей в интернате насиловали на протяжении нескольких лет. В схему были вовлечены и директор, и педагоги интерната, – продолжает Алексей Табалов. – На жалобы родителей ни областные власти, ни уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина никак не реагировали. Пока скандал не вышел в медийную плоскость. А как вышел, да еще и на федеральном уровне, сразу стали принимать меры. Но какие? Угрожать приемным родителям отобрать детей».

Напоследок общественник предложил вместе с директором интерната уволить чиновников областного правительства,

курирующих социальный блок, а также сменить детского обмудсмена.

Как уже сообщал «Новый День», шокирующие истории воспитанников детского дома под Челябинском вскрылись после ухода детей в приемные семьи. Семеро мальчишек 10-14 лет начали рассказывать родителям об одном и том же дяде Сереже, приходившем в интернат в качестве гостя. Мужчина угощал детей шампанским, конфетами и сигаретами, а после с разрешения педагогов увозил мальчиков на озеро или уединялся с ними в квартире.

По факту насильственных действий сексуального характера Следственный комитет возбудил уголовное дело. 51-летнего южноуральца, подозреваемого в педофилии, арестовали.

По информации опекунов, к надругательству над детьми с задержкой психического развития также причастны четверо сотрудников интерната. По словам детей, двое из них после отбоя устраивали оргии и заставляли старших детей насиловать младших.

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей также расследуется уголовное дело о халатности, правда, подозреваемых в нем нет.

ЧП в южноуральском интернате уже заинтересовались в Москве. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отправила в Челябинск спецкомиссию для проверки условий содержания воспитанников сиротских учреждений.

К расследованию случаев педофилии в интернате подключилась и член Совета Федерации Елена Мизулина. Она заявила, что задержанному насильнику предъявлено слишком мягкое обвинение, в то время как речь идет о торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации и вовлечении несовершеннолетних в занятия проституцией. А вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая обратилась к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой защитить воспитанников южноуральского интерната от давления и передать уголовное дело в центральный аппарат Следственного комитета.

Челябинск, Юлия Димова

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