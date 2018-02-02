До выборов президента осталось 45 дней: в Челябинске родителям трехлеток заявили о нехватке мест в детсадах

В Челябинске обострилась проблема дефицита мест в детских садах: путевки рискуют не получить даже дети 3-летнего возраста.

К такому выводу пришли родители малышей после общения с чиновниками от образования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», узнать о нынешних особенностях распределения путевок в общей очереди горожане решили за несколько месяцев до начала массового комплектования (проходит с 15 по 30 мая).

В городской отдел обеспечения дошкольного образования позвонила жительница микрорайона Парковый-2. Отметим, жилой квартал юридически относится к Центральному району, хотя фактически расположен на самой окраине Курчатовского. Чтобы повысить шансы на получение места в детсаду (напомним, в прошлом году челябинцы жаловались на «откатывание» очереди назад), горожанка внесла в заявку дошкольные учреждения, расположенные в десятках километров от дома – в том же районе.

Вскоре выяснилось, что самая короткая очередь сформировалась именно в отдаленные детсады. Пытаясь узнать, по каким критериям в таком случае система будет распределять путевки и когда уже наступит тот долгожданный день (на сегодняшний день ребенку уже 2 года 7 месяцев), челябинка услышала от чиновников много интересного.

Так, выяснилось, что в текущем году в майское комплектование не попадет вновь открывшийся образовательный центр №4 в жилом комплексе «Ньютон».

В комитете по делам образования такое решение объяснили внутренним регламентом, пояснив: согласно положению, попасть в данное учреждение теперь могут лишь те, кто уже получил путевки в другие детсады.

Между тем, заявление о переводе в дошкольное учреждение, например, по месту жительства, как сообщают родители, рассматриваются один раз в месяц. Самого перевода челябинцам приходится ждать, как минимум, полгода. Остается только догадываться, кому и за какие заслуги комитет по делам образования выделяет свободные места в детсадах.

На признаки коррупциогенности при распределении путевок в дошкольные учреждения указывает, в целом, непрозрачность электронной системы распределения мест в детсадах (после модернизации сайта образовательных услуг заявители могут видеть лишь свою позицию в очереди, не зная, кто стоит впереди), так и негласность введенного моратория на комплектование отдельно взятых учреждений.

В ходе дальнейшей беседы с чиновниками и вовсе выяснилось, что 3-летний возраст ребенка не является основанием для его поступления в муниципальный детсад.

Сотрудница комитета по делам образования заявила, что по закону зачисление трехлеток происходит лишь при наличии свободных мест в дошкольных учреждениях. Действительно, такое условие прописано в приказе Минобрнауки России №293 от 8 апреля 2014 года «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования». Между тем, чиновница запамятовала куда более важный нормативный акт – Указ президента РФ от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», согласно которому все дети от 3 до 7 лет еще по состоянию на 1 января 2016 года должны были быть обеспечены местами в дошкольных учреждениях.

Ситуация усугубляется тем, что при текущих условиях «доступности» дошкольного образования в Челябинске родители трехлеток не могут рассчитывать даже на компенсацию за отсутствие мест в детском саду. При этом не выйти на работу, если ребенку уже исполнилось полтора года, согласно трудовому кодексу, они также не могут. Пособие распространяется лишь на отдельные категории граждан с детьми младше 3 лет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе заксобрания Челябинской области, согласно региональному закону от 30 августа 2012 года N 371-ЗО «О ежемесячном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет», данной мерой социальной поддержки на сегодняшний день могут воспользоваться многодетные малообеспеченные семьи, если третий ребенок не посещает государственное или муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

На вопрос корреспондента, почему не выплачивается компенсация южноуральцам, воспитывающим трехлеток, в ЗСЧО заявили: «Остроты проблемы с зачислением детей данного возраста в детские сады не стоит. Обеспеченность местами детей от 3 лет практически 100%».

Добавим, на фоне решаемой годами проблемы доступности дошкольного образования среди челябинцев уже поползли слухи о предвыборных льготах. Якобы, с начала президентской кампании 2018 года родителям достаточно собрать справки для признания семьи малоимущей, чтобы получить путевку в нужный детсад.

В пресс-службе министерства социальных отношений прокомментировать всплеск обращений затруднились, отметив, что статус малоимущих и малообеспеченных семей устанавливают комплексные центры соцзащиты, а отдельные льготы предоставляет региональный Минобр.

Челябинск, Юлия Димова

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