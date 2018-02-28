Челябинцев, получивших путевки в детсады, снова поставили в очередь

В Челябинске каждый седьмой ребенок не может попасть в детский сад по месту жительства. Для поступления в ближайшие к дому учреждения огромную очередь нужно выстоять дважды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», качество и доступность дошкольного образования в Челябинске на прошедшей сегодня пресс-конференции обсудили чиновники и депутаты.

По данным председателя городского комитета по делам образования Светланы Портье, наиболее остро проблема дефицита мест в детсадах стоит в новых микрорайонах Центрального района, а также в Курчатовском, Калининском и Тракторозаводском районах. В первую очередь, речь идет о молодых микрорайонах областного центра – Парковый, Парковый-2, Чурилово, Тополиная аллея. Согласно статистическим данным, сегодня своей очереди на перевод в детсады микрорайона Парковый (№26, №45, №18, 319 и образовательный центр №2) ожидают порядка 400 человек.

В целом, по городу количество «переводников» переваливает за 2 тысячи.

Наибольше сложности испытывают горожане, получившие путевки слишком далеко от дома, родители нескольких малышей, добивающиеся посещения для них одного детсада, а также челябинцы, воспитывающие детей-инвалидов.

«26 марта начинается прием заявлений от образовательных учреждений по наличию свободных мест, – уточнила г-жа Портье. – В рамках массового комплектования в Челябинске планируется открыть порядка 14 тысяч мест».

Примечательно, что заявления на обмен местами в дошкольных учреждениях в комитете по делам образования обещают рассмотреть до начала ежегодного комплектования – в апреле. Соответствующий порядок закреплен во внутреннем регламенте и, по словам чиновницы, соблюдается из года в год. Согласно действующей схеме, после трех лет прозябания в электронной очереди челябинцам, наконец, дают путевки в муниципальные сады но, зачастую, располагаются они в другой части города.

Родителям предлагают написать заявление на перевод, указав желаемое учреждение, а потом придется отстоять еще одну очередь. И двигаться она будет не быстрее первой – как известно, места в детсадах освобождаются раз в год. Любопытно, что крайними (в буквальном смысле этого слова) в результате останутся челябинцы, так и не попавшие ни в детсад рядом с домом, ни в любой другой.

Напомним, в прошлом году челябинцы массово жаловались на откатывание очереди назад. Именно в апреле порядковые номера очередников, указывающие на место в электронной системе распределения путевок, начали стремительно расти и к началу мая отдалились от заветной цели на несколько тысяч позиций. В территориальных управлениях образования движение заявок в другую сторону ранее объясняли лишь регистрацией в системе новых льготников, а также сливом в одну очередь детей из разных возрастных групп. О дополнительной очереди переводников, отдаляющих челябинцев от получения заветных путевок, заговорили только сейчас. Это еще раз подтверждает ущербность электронной системы распределения путевок, «компьютера», управляющего судьбами тысяч челябинских семей.

Как уже сообщал «Новый День», из-за большого наплыва переводников в текущем году в майское комплектование не попадет вновь открывшийся образовательный центр №4 в жилом комплексе «Ньютон», призванный обеспечивать местами детей дошкольного возраста микрорайона Парковый-2.

В комитете по делам образования такое решение объяснили внутренним регламентом, пояснив: согласно положению, попасть в данное учреждение теперь могут лишь те, кто уже получил путевки в другие детсады.

Челябинск, Юлия Димова

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