И опять нас обманут, ничего не дадут: в Челябинске заморозили очередь в детсады

Челябинские чиновники в очередной раз не выполнили своих обещаний.

Как уже сообщал «Новый День», в начале мая председатель городского комитета по делам образования Светлана Портье в ходе пресс-конференции заверила всех, что в текущем году в детские сады Челябинска будут зачислены 14,5 тысяч очередников. Чиновница отметила, что к началу года в актуальной очереди значилось около 18 тысяч малышей старше полутора лет. А, включая тех, кто не собирается в детсад ближайший год, достигает 37,5 тысяч.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

К 1 июня родители 14 тысяч очередников, по заверениям чиновников, должны были увидеть в заявке долгожданное «распределен в ДОУ №». А если этого не произошло, с 1 по 7 июня нужно прийти в центры обеспечения деятельности образовательных организаций за подробными объяснениями.

Наступило 1 июня, и многие челябинцы, находившиеся в очереди в пределах тех самых 14,5 тысяч утверждают – места в детском саду им не предоставили, и объяснить чиновники ничего не могут – или не хотят.

Только один (но не единственный) пример: жительница Челябинска встала в электронную очередь осенью 2015 года. В январе текущего года, когда ребенку исполнилось полтора года, она занимала 7 тысяч 33-е место в очереди по муниципалитету и 746-ое – по району.

Последующие несколько месяцев перед челябинкой в системе электронной очереди непонятно откуда появлялись все новые претенденты, и уже к 8 марта женщина «откатилась» на 7 тысяч 169-ое место по Челябинску и 771-ое – по району.

В территориальном управлении образования ей сообщили, что очередь отдаляется в том случае, если в системе регистрируются новые льготники. Между тем, в апреле порядковый номер, указывающий на место в очереди, начал расти стремительно и к 11 мая (за 4 дня до начала распределения мест) с 7-тысячной позиции женщину сместили на 13 тысяч 158 место в общей очереди по Челябинску. Почти вдвое увеличилась и очередь по району.

В управлении образования Центрального района корреспонденту РИА «Новый День» движение заявок в обратную сторону объяснили тем, что в апреле этого года очередь из детей двух лет пополнилась малышами, которым недавно исполнилось полтора года. Слив в одну очередь, детей распределили в зависимости от даты поступления заявки. В результате многие челябинцы обнаружили, что их положение серьезно ухудшилось.

После 15 мая, когда начался процесс комплектования, ситуация начала исправляться: к 17 мая челябинка сдвинулась в очереди на 20 позиций, став 13 тысяч 138-ой. К 30 мая достигла 6 тысяч 243 места, а 31 мая откатилась на 6 тысяч 249 строчку. Сегодня ее место в очереди 6 тысяч 261-ое. То есть очередь движется назад.

Так и не получив долгожданной путевки, женщина в очередной раз пришла в районное управление образования, занимающееся обработкой родительских заявок.

На вопрос, почему ее ребенок, стоявший к началу комплектования на 13-тысячных, а затем и 6-тысячных позициях в электронной очереди, до сих пор не обеспечен детским садом, специалисты отдела дошкольного образования ответить не смогли. И предложили обратиться непосредственно в городской комитет по делам образования, добавив, что и там женщине вряд ли удастся что-либо разузнать: мол, база электронная и очередников в детсады распределяет компьютер.

Не признают чиновники от образования и влияние человеческого фактора на отсутствие путевки в ДОУ и в другом случае, о котором РИА «Новый День» рассказала мать 3-летнего ребенка.

До начала майского комплектования малыш был вторым в электронной очереди, на этой же позиции и остался после распределения.

В управлении образования корреспонденту РИА «Новый День» заявили, что такое возможно, если женщина указала в заявке лишь один детский сад, в котором не оказалось свободного места. Куда делись места в дошкольном учреждении и почему они не появляются с выпуском шести- семилетних воспитанников, чиновники не уточнили. Впрочем, даже столь фантастический вариант исчезающих мест в детсадах в итоге не подтвердился: женщина указала в заявке сразу несколько ДОУ в районе медгородка и на улице Энгельса.

Возникает вполне логичный вопрос (на который чиновники пока не могут ответить): сколько челябинцев и какого возраста реально получили путевки в детсады по состоянию на 1 июня текущего года, если горожане, стоящие в очереди на получение путевки в ДОУ порядка двух лет, за последние полгода в районном списке претендентов не сдвинулись с места?

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 01.06.17

Челябинская наркодилерша пыталась избежать тюрьмы, «вспомнив» о больной матери. / На Южном Урале более полутора тысяч детей пострадали от укусов клещей. / В Челябинске на три дня закроют движение трамваев до вокзала. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»