До выборов президента осталось 32 дня: при 100-процентной доступности дошкольного образования мест в детсадах катастрофически не хватает

Челябинские чиновники от образования запутались в отчетах и расчетах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители министерства образования и науки Челябинской области в очередной раз отчитались о выполнении майского указа президента России Владимира Путина об обеспечении 100%-ной доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.

Оказывается, на Южном Урале с этим показателем практически все в порядке. По крайней мере, по словам первого заместителя министра образования и науки региона Елены Коузовой. На совещании губернатора Челябинской области Бориса Дубровского с главами муниципалитетов чиновница продемонстрировала слайд, согласно которому на сегодня доступность дошкольного образования для южноуральцев в возрасте от 3 до 7 лет обеспечена на 100%, для детей младше 3 лет – на 74%, для детей с ограниченными возможностями здоровья – на 67%.

Впрочем, к реальной жизни эти цифры не имеют никакого отношения. Что г-жа Коузова признала тут же, ничуть при этом не смутившись. «Дефицит мест сохраняется, – заявила чиновница. – Он начинает формироваться с середины зимы и нарастает до начала периода комплектования. На сегодня в актуальной очереди у нас зарегистрированы 216 детей старше 3-х лет. Чтобы все трехлетки были обеспечены местами в период от одного комплектования до другого, мы рекомендуем выдавать направления всем детям, начиная с двух лет. Однако мест для этого реально не хватает в Челябинске, Копейске, Аше, Сосновском и Аргаяшском районах. В наиболее сложном положении находится областной центр».

По словам первого замминистра, для того, чтобы выполнить задачи первого этапа реализации государственной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015-2025 годы» (должен был завершиться в 2016 году), в регионе необходимо создать еще 7,5 тысячи мест в дошкольных образовательных учреждениях, затратив на это порядка 6,5 миллиарда рублей.

Отметим, что – по данным министерства образования и науки Челябинской области – в настоящее время в очереди на получение направления в детский сад стоит почти 64 тысячи человек. Из них более 15 тысяч человек (12,4 тысячи в Челябинске) – те, кто хотел устроить чадо в дошкольное образовательное учреждение в этом учебном году. 7,5 тысячи мест, недостающих для трехлеток, вписываются в этот числовой ряд весьма органично.

Впрочем, противоречия в докладе не смутили ни г-жу Коузову, ни остальных участников совещания. По крайней мере, вопросов ни у кого не возникло.

Челябинск, Виктор Елисеев

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