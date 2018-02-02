До выборов президента осталось 45 дней: сделал селфи с друзьями – готовься к штрафу за несанкционированный пикет

Экологов из Воронежской области обвинили в организации несанкционированного митинга в интернете в поддержку южноуральских противников Томинского ГОКа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активиста движения против строительства никелевого комбината в Новохоперском районе Воронежской области ожидает административное разбирательство после публикации в социальных сетях фотографии. Об этом рассказал член координационного совета движения «Стоп ГОК» Василий Московец.

В ноябре прошлого года житель поселка Новохоперский Иван Котов, активист движения противников строительства в районе никелевого комбината Уральской горно-металлургической компании, выложил на своей странице в сети интернет фотографию. На снимке противники строительства впятером позируют на фоне въездной группы Новохоперска с плакатами «Томинскому ГОКу – нет! «Стоп-никель» с вами!» и «Хопер не продается! Стоп УГМК!»

Доблестные правоохранители, весьма внимательно изучающие интернет-активность общественника, составили после публикации фото… административный протокол. «В отношении Вас составлен административный протокол по ч. 5 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, по факту произошедшего 25.11.2017 года в период времени с 10:55ч. до 11.00ч. по адресу: г. Новохоперск, участок 137 километр автодороги М4-ДОН Бобров-Таловая-Новохоперск, принимал участие в незаявленном групповом пикете против добычи никеля в поддержку «Томинскому ГОКУ – НЕТ СТОП-Никель», – гласит текст уведомления, подписанный начальником ОМВД по Новохоперскому району Н.И. Самохиным.

По словам активистов «Стоп ГОКа», в действительности никакого пикета не было: новохоперцы просто сделали групповую фотографию в поддержку своих соратников из Челябинской области. Однако, несмотря на всю абсурдность ситуации, хоперцу предстоит судебное разбирательство, которое вполне может закончиться штрафом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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