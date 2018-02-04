«Неблагоприятные Магнитогорские Управленцы»: удушающий смог в Челябинске задержался на пятые сутки

Челябинцы завалили официальные органы жалобами на смог. Только в Единую диспетчерскую службу города 3 февраля поступило около 100 заявлений.

Как уже сообщал «Новый День», в режиме «черного неба» Челябинск провел большую часть первого месяца 2018 года, после небольшой передышки НМУ беспрерывно объявляются в городе с 19 часов 30 января. Но если на неделе жалобы поступали, в основном, с северо-запада и из Ленинского района, то в субботу, 3 февраля, звонки «посыпались» изо всех районов города. Сегодня поток жалоб продолжился – горожане отмечают не только смог, но и резкий удушливый запах.

И клянут власти – как федеральные, так и областных и городских чиновников.

«Писали письма в Москву. Пришел ответ, что загрязнения вызывают мелкие предприятия, котельные и транспорт, а так же кто-то сжигает мусор вот от этого и смог! Всё. Все остальные действия Путин ограничил законами. Вы думаете, они не знают об экологических проблемах? Все всё знают, просто им плевать на людей – главное прибыль олигархов!» – возмущаются в соцсетях.

«Миллион жителей не может достучаться до правительства! Как травили так и травят. Грузовой транспорт виноват, нашли крайних!»

«Это уже не новость, это обыденное явление, к сожалению. Нас удивила бы фантастическая новость с заголовком «Челябинск ждёт ясная погода, синее небо и прозрачный воздух, который нельзя потрогать», – пишут горожане. И они, к сожалению, правы, НМУ в Челябинске продлили до 14 часов 5 февраля.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 03.02.18

До выборов президента осталось 44 дня: в Челябинске на улицу вышел «Бездомный полк». / Башенный кран разнес легковушку. / На Урале нашли тайные документы врагов режима. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»