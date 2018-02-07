До выборов президента осталось 39 дней: Собчак поставила под сомнение права Украины на Крым

Кандидат в президенты России Ксения Собчак кардинально меняет риторику: если еще в октябре 2017 года она заявляла: «Крым – украинский. Точка», то теперь утверждает, что большинство крымчан желает жить в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Собчак приехала с предвыборным турне в Соединенные Штаты. Поводом для визита послужило приглашение от Конгресса США принять участие в национальном молитвенном завтраке, где американские политики общаются в неформальной обстановке.

Выступая в американском институте CSIS Собчак заявила, что никто не собирается возвращать Крым Украине просто так.

Напомним, 4 месяца назад, сазу после объявления о президентских амбициях, светская львица была категорична: она заявляла, что Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года, гарантирующий Украине суверенитет, и подчеркивала, что ради дружбы с Украиной готова на любые жертвы: «Сейчас самое важное для России и для Украины – восстановить дружбу. Любой ценой. Точка» Крымчан она не считала своим электоратом и уверяла, то агитировать на полуостров не поедет. Впрочем, последнее общение она пока держит – агитирует крымчан издалека.

Так, в январе Собчак проявила заботу о жителях полуострова, отметив, что международные компании не хотят приходить в регион, потому что боятся санкций, поэтому, полуостров, якобы, ждет нищета, а остальным россиянам придется тратить на крымчан все больше денег: «Я не хочу русским людям такой жизни. Я хочу, чтобы они были частью большой страны и полноценными жителями. Сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру», – заявила она. А теперь и вовсе поставила под сомнение права Украины на Крым, причем сделала это в стране, ставшей инициатором антироссийских санкций: большая часть крымчан хочет жить в России, заявила Собчак, поэтому «просто взять и отдать Крым обратно не получится».

И снова предложила провести повторный референдум, но уже не только в Крыму, но и на Украине – а хотят ли жители этой страны, чтобы крымчане вернулись.

Напомним, в «Незалежной» постоянно заявляют, что полуостров интересует их исключительно с территориальной точки зрения, и, вернувшись на полуостров, Украина первым делом выселит всех «понаехавших», потом покарает всех, поддержавших воссоединение с Россией, а затем заселит Крым благонадежными гражданами.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 06.02.18

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