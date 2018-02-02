Память девичья: Собчак не вспоминает, а Украина не замечает крымского прошлого кандидата в президенты РФ

Скандальная телеведущая, кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что не собирается в ближайшее время посещать Крым, а если и придется – то только с разрешения украинских властей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соблюдение такого правила требует официальный Киев от всех иностранцев, считая, что Крымский полуостров все еще принадлежит «Незалежной».

О своих планах Собчак сообщила в интервью телеканалу RTVI: «В любом случае, заезжать буду с украинской территории», – подчеркнула Собчак.

Примечательно, что в апреле 2014 года Собчак была в Крыму – встречалась с Еленой Юрченко, занимавшей в то время пост министра курортов и туризма, и экс-прокурором Крыма, депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Будущий кандидат в президенты РФ этот визит тогда не скрывала, опубликовав на своей странице в соцсетях фотографии с министром и прокурором. Тогда новый статус Крыма ее не смущал.

Любопытно, что этот визит в Крым не стал поводом для включения Собчак в «черный список» одиозного сайта «Миротворец». Украинские радикалы – основатели сайта не раз получали от пользователей предложения внести телеведущую за ее высказывания в базу данных «Миротворца», однако отвечали на них отказом.

«Ксению Собчак в «Чистилище» мы вносить не собираемся и даже не рассматривали этот вопрос, ибо тупость и дурость человеческая не есть основанием для начала наших исследований. В случае, если Собчак сама захочет попасть в «Чистилище», то самый простой для нее способ, это самолетом из Домодедово в Симферополь. Тогда мы со спокойным сердцем ее отработаем всем коллективом за нарушение государственной границы Украины. Решать ей», – заверили в «Миротворце» весной 2017 года, тоже упорно делая вид, что никакого перелета из Москвы в Симферополь в апреле 2014 года не было.

Напомним, Собчак не единожды называла референдум несвободным, а волеизъявление крымчан – неискренним, отказываясь признавать Крым полноправным субъектом России. Возмущенные ее высказываниями крымчане и другие жители РФ требовали привлечь к ее ответственности. Однако призывов к сепаратизму в ее словах сотрудники ФСБ не нашли.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.02.18

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