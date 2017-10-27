Собчак продолжает безнаказанно издеваться над крымчанами и над их выбором И ей позволяют

Крымчане и севастопольцы крайне возмущены непрекращающимися издевательскими заявлениями «претендента» на пост президента РФ Ксении Собчак в адрес Русской весны 2014 года на полуострове.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», особенно возмутило крымчан последнее заявление Собчак о том, что мартовский референдум был якобы несвободным, а их волеизъявление неискренним. Ещё больше не нравится жителям полуострова, что события той исторической весны, по мнению местных блогеров, «волею каких-то политтехнологов используются в качестве разменной политической повестки».

Между тем, в социальных сетях жители Крыма и Севастополя не скупятся на гневные отповеди в адрес новоявленного «кандидата», совсем не заботясь подбором выражений.

«Встречное предложение – провести референдум о лишении госпожи «Пржевальской» гражданства РФ», – язвительно пишет один из пользователей Facebook.

«Крым – это не «Дом 2», чтобы всякая политическая б... публично превращала нашу Крымскую Русскую весну в балаган и сме..уёчки, даже ради такой «благородной» цели, как дискредитация либеральной оппозиции», – иронично и зло выразил общее мнение другой блогер.

Крымчане отмечают, что подобные требования о повторном референдуме не раз озвучивали западные политики-русофобы. Несмотря на однозначную и не раз широко освещаемую позицию Кремля по этому вопросу, скандальная телеведущая все равно решила поставить под сомнение стремление большинства жителей полуострова стать гражданами России в 2014 году, по сути, заняв антироссийскую политическую позицию.

Примечательно, что в случае проведения нового голосования в Крыму, по мнению Собчак, на полуострове должна быть организована «обширная и равноправная агитация». Учитывая, что ранее светская львица публично признала Крым территорией Украины, можно предположить, что агитация будет в том числе иметь характер призыва к нарушению территориальной целостности России.

Подобные призывы не раз становились поводами для уголовного преследования: в 2015 году ФСБ возбудило уголовное дело против лидера запрещенного в России меджлиса Рефата Чубарова, в конце сентября этого года его заместитель Ильми Умеров был приговорен к двум годам колонии (впоследствии его освободили, после чего он улетел в Турцию), журналист Николай Семена, признанный виновным по этой же статье – получил два с половиной года условно.

В связи с этим, крымчане не могут взять в толк, почему в отношении Собчак не работает уголовный кодекс, «ведь у любых политических игр, даже самых циничных, должен быть какой-то предел».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 27.10.17

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