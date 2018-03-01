Жителя Крыма осудили за то, что Собчак постоянно сходит с рук

Житель Крыма Сулейман Кадыров получил два года лишения свободы условно за комментарий «Крым – это Украина», которым он сопроводил репост видео в соцсети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», приговор огласил Феодосийский городской суд, признав Кадырова виновным в публичных призывах к сепаратизму.

Крымско-татарскому активисту запретили в течение двух лет заниматься публичной деятельностью. Защита намерена добиться его оправдания.

Напомним, поддержку Кадырову оказала кандидат в президенты Россия Ксения Собчак, заявив, что активиста нельзя судить. Так как, по ее словам, утверждение «Крым – это Украина» является не призывом к сепаратизму, а лишь «высказыванием мнения, не совпадающего с государственным». Стоит отметить, что к числу лиц, которых нельзя судить за подобные заявления, Собчак отнесла и себя. Она неоднократно подчеркивала, что считает Крым украинской территорией «с точки зрения международного права», а референдум 2014 года – несвободным.

Это вызвало волну возмущения, в первую очередь со стороны крымчан, посчитавших себя оскорбленными. Многие общественники и политики потребовали от силовых структур дать правовую оценку высказываниям Собчак, однако в отличие Кадырова, судебные разбирательства и ответственность обошли ее стороной. Высказывания Собчак проверяла и Генпрокуратура РФ, но ничего крамольного не нашла.

Примечательно, что хотя Собчак публично так и не признала Крым российским, она не отказалась опубликовать агитационные материалы своего штаба в государственных СМИ республики. Что в курирующем эти издания министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма сочли признанием со стороны кандидата принадлежности полуострова к России.

Феодосия, Леонид Маковецкий

Феодосия. Другие новости 01.03.18

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