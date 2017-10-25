Собчак призывает смело «констатировать» украинскую принадлежность Крыма

Известная телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении участвовать в выборах президента России, уверена, что ее высказывания о Крыме неподсудны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после волны критики, которая обрушилась на Собчак за утверждения об украинском статусе российского полуострова, телеведущая заявила, что в ее словах нет никакого «криминала».

«В законе сказано, что подсудны призывы к отделению или нарушению территориальной целостности. В законе нет ни слова о констатации факта, и даже о высказывании своего мнения, не совпадающего с государственным. Судить меня за это нельзя, и Сулеймана Кадырова нельзя тоже. Все люди, которых осудили за это, – политзаключенные и невиновны. Именно для этого я участвую в кампании, чтобы их нельзя было незаконно осудить в тишине», – цитируют РИА «Новости» Собчак.

Отметим, крымского активиста Кадырова за публикацию поста в соцсети о принадлежности Крыма Украине обвинили в публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России.

Как сообщал «Новый День», накануне на пресс-конференции «кандидат» в президенты поставила «точку», заявив, что «Крым – украинский».

Тем временем, на Украине после известия о том, что Собчак намерена баллотироваться на пост президента РФ, предложили брать пример с России и выдвинуть кандидатом в президенты «Незалежной» известного телеведущего и комика Владимира Зеленского.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 25.10.17

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