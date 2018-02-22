Собянин «заигрывает» с Собчак: разрешил установить доску памяти Немцову

В центре Москвы появится памятная доска в память об убитом политике Борисе Немцове. Ее установят, спустя три года после его гибели, по адресу Малая Ордынка, дом 3. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«Сегодня рассмотрели этот вопрос на заседании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову», – отметил мэр на своей странице «Вконтакте».

Собинин напомнил, что ранее в правительство Москвы с просьбой увековечить память Немцова и установить памятную доску на доме, где он жил, обратилась скандальная телеведущая Ксения Собчак. Ее обращение, по словам Собянина, поддержали «многие общественные деятели». Между тем, ранее в мэрию также неоднократно обращались сторонники Немцова с просьбой установить мемориальную табличку, однако власти каждый раз отказывали.

Как уточнил Собянин, работы по установке доски памяти Немцову будут выполнены на общественные деньги при условии согласования с жителями этого дома.

Между тем, в комментариях под записью Собянина пользователи подвергли жесткой критике решение властей и назвали Немцова «предателем России».

«Глупое решение устанавливать доску памяти человеку, продавшему и предавшему Россию», «Он работал на США, так пусть там и ставят», «Отказать!!!! Нет у него таких значимых заслуг!!!!», «Господи, как вам не стыдно такие новости размещать! У вас в Москве реальных проблем нет?» – пишут пользователи.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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