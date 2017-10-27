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Пятница, 27 октября 2017, 16:47 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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Собчак: агитировать избирателей в Крым не поеду, это – не Россия (ВИДЕО)

Собчак: агитировать избирателей в Крым не поеду, это – не Россия (ВИДЕО)

Ксения Собчак сегодня на встрече с жителями Екатеринбурга заявила, что не считает Крым российским и вести предвыборную президентскую кампанию там не будет. Отметим, на встречу пришло около 60 человек.

Собчак считает, что необходим референдум при участии иностранных наблюдателей. При этом одним из вариантов она не исключила полный суверенитет полуострова. Она допустила возможность выплаты репараций Россией Украине. И сам акт присоединения считает нелегитимным.

Собчак о Крыме

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