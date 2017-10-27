Собчак: агитировать избирателей в Крым не поеду, это – не Россия (ВИДЕО)

Ксения Собчак сегодня на встрече с жителями Екатеринбурга заявила, что не считает Крым российским и вести предвыборную президентскую кампанию там не будет. Отметим, на встречу пришло около 60 человек.

Собчак считает, что необходим референдум при участии иностранных наблюдателей. При этом одним из вариантов она не исключила полный суверенитет полуострова. Она допустила возможность выплаты репараций Россией Украине. И сам акт присоединения считает нелегитимным.

Собчак о Крыме

Екатеринбург, Максим Бородин, Александр Саливанчук, Антон Гуськов

Екатеринбург. Другие новости 27.10.17

На хоккейную команду УВЗ подают в суд за долги за экипировку. / Стали известны причины жуткого пожара в Серове, где погибли пять человек. / Нетрезвый водитель, погубивший пассажира, на два года отправится в колонию-поселение. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»