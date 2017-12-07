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Четверг, 7 декабря 2017, 09:53 мск

Екатеринбург

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Ксения Собчак снова приедет в Екатеринбург

Ксения Собчак снова приедет в Екатеринбург

Потенциальный кандидат в президенты РФ Ксения Собчак откроет в Екатеринбурге предвыборный штаб. Дата мероприятия назначена на 16 декабря, сообщается на официальном сайте телеведущей. Подробной программы визита пока нет. Ранее стало известно, что главой екатеринбургского штаба Собчак назначен 25-летний Евгений Рон, выпускник УрФУ и основатель event-агентства.

Напомним, Ксения Собчак уже посещала Екатеринбург в октябре этого года. На встрече со сторонниками телеведущая сделала несколько громких заявлений. В частности, она сообщила, что не будет вести президентскую кампанию в Крыму, так как не считает полуостров российским.

Добавим, что 12 декабря уральскую столицу посетит еще один федеральный политик, готовый баллотироваться в президенты, – основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

Москва, Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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