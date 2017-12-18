Поклонская отреагировала на неприкрытое «хамство» Собчак

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала прямым хамством по отношению к крымчанам рассуждения Ксении Собчак о территориальной принадлежности Крыма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», таким образом экс-прокурор РК отреагировала на вопрос ведущего радиостанции «Комсомольская правда», напомнившего ей о скандальных антикрымских высказываниях известной журналистки и «кандидата» в президенты РФ.

«Наверное, такое заявление было сделано не с точки зрения международного права, а с точки зрения цитируемости и пиара, потому что такое заявление – это прямо хамское отношение к выбору людей, к выбору крымчан», – сказала Поклонская.

Как сообщал «Новый День», безнаказанность Собчак, после серии её антироссийских заявлений о необходимости проведения повторного референдума в Крыму и украинского статуса полуострова, вызвала негодование у жителей республики.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.12.17

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