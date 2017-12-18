Ссылки на Собчак в крымском суде помогли обвинённому в сепаратизме добиться смягчения приговора

Журналист Николай Семена, осужденный на два года шесть месяцев условно за призывы к нарушению территориальной целостности России, добился смягчения приговора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом ему помогли слова «кандидата» в президенты России Ксении Собчак об украинском Крыме.

Напомним, Семена, работавший на признанное в России иностранным агентом СМИ «Радио Свобода», был осужден в сентябре этого года. Поводом для ФСБ возбудить уголовное дело послужила его статья, в которой приводились сепаратистские высказывания.

«Следствие и суд первой инстанции неправомерно квалифицировали мою статью о блокаде, как призыв к сепаратизму. Почему в высказываниях Явлинского или Собчак ФСБ не находит экстремистских действий?», – заявил Семена на судебном заседании.

Приговор относительно лишения свободы Верховный суд Крыма решил не отменять. А вот в части дополнительного наказания все-таки пошел на уступки, запретив журналисту заниматься публичной деятельностью в течение двух лет, а не трех, как было установлено ранее.

Как уже сообщал «Новый День», безнаказанность Собчак, после серии ее антироссийских заявлений о необходимости проведения повторного референдума в Крыму и украинского статуса полуострова, вызвала негодование у жителей республики.

Крымчане не раз требовали привлечь ее к уголовной ответственности, напоминая, что за подобные высказывания возбуждались дела в отношении деятелей запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова и Ильми Умерова.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 18.12.17

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