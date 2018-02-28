Стакан воды и нецензурщина: Собчак поскандалила с Жириновским в прямом эфире (ВИДЕО)

Кампания по выборам президента РФ принесла новый скандал: кандидат на пост главы государства, скандальная телеведущая Ксения Собчак плеснула водой в лицо еще одному претенденту на высший государственный пост, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Инцидент произошел во время теледебатов в прямом эфире на телеканале «Россия 1». Во время выступления кандидата от «Российского общественного союза» Сергея Бабурина между ним и Жириновским началась словесная перепалка. В нее вмешалась Собчак, призвав лидера ЛДПР к спокойствию, однако в ответ он назвал ее «дурой».

«С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это всё. «Дом-2», это там разврат был. Пусть заткнется», – заявил Жириновский.

В ответ Собчак заявила, что «участники «Дома-2» ведут себя приличнее», и плеснула в Жириновского водой из стакана.

Лидер ЛДПР в свойственной ему манере потребовал выгнать Собчак из студии, назвав телеведущую проституткой, после чего нецензурно выругался в адрес оппонентки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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