«ЦИК и телеканалы отвращают избирателей от выборов»: Грудинин покинул студию во время дебатов

Предвыборные дебаты на федеральных телеканалах ознаменовались очередным скандалом. Кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин покинул студию Первого канала во время прямого эфира 1 марта, заявив, что дебаты превратились в шоу и базар, что, по его мнению, вызывает отвращение избирателей к выборам.

Перед уходом кандидат заявил, что «то, что происходит – это не дебаты, это базар, какие-то крики с места». «Дебаты – это когда ты споришь с соперником. Вопросы и ответы – это интервью. Зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас только шесть минут (для ответов), необъяснимо никому», – сказал Грудинин.

Претендент на пост президента добавил, что «руководство (Первого канала) получило от нас письмо, в котором «мы предложили вам» изменить формат дебатов, чтобы кандидаты оставались один на один и спорили, но это предложение было проигнорировано. «ЦИК и центральные каналы не хотят, чтобы мы спорили один на один – сделали из дебатов шоу и занимаетесь только одним – портите отношение к президентским выборам, сносите понятие президентских выборов. Я не собираюсь больше в этом участвовать. Именно вы делаете так, чтобы люди не пришли на выборы. Потому что это балаган!... Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю эту студию», – сказал Грудинин.

Стоит отметить, что после эфира кандидат через свой инстаграм предложил Владимиру Путину провести вдвоем «настоящие дебаты» для избирателей, потому что «очевидно, что первые два места займем мы с вами».

Накануне во время теледебатов в прямом эфире на телеканале «Россия 1» кандидат на пост главы государства, телеведущая Ксения Собчак плеснула водой в лицо еще одному претенденту на пост президента, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому за то, что он нецензурно обругал ее.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.02.18

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