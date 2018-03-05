Глава Мосгордумы извинился перед Собчак за водную атаку стажера. «Это провокация и хулиганство»

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников извинился перед кандидатом в президенты РФ журналисткой Ксенией Собчак за нападение на нее стажера столичного парламента. Об этом законодатель написал на своей странице в Facebook, уточнив, что виновник инцидента не является его личным помощником.

«Приношу свои искренние извинения Ксении Анатольевне (Собчак – прим. ред.)», – написал Шапошников. Она назвал произошедшее «провокацией и хулиганством» и выразил уверенность, что «правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут соответствующее наказание». По его словам, молодой человек, напавший на Собчак, – «стажер Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником аппарата Думы, ни моим помощником».

Вчера вечером предвыборный штаб Ксении Собчак сообщил о нападении на кандидата в президенты в центре Москвы. Инцидент произошел на выходе из Петровского путевого дворца, где проходило празднование дня рождения Михаила Горбачева. Утверждалось, что на Собчак напал Алан Дзуцев, личный помощник депутата Алексея Шапошникова. «С криками «Это за Жириновского!» он вылил на Собчак воду и сильно толкнул, так, что она упала», – говорилось в сообщении. Кандидат в президенты уточнила, что «получила легкий ушиб ноги и головы». Собчак написала заявление в полицию на своего обидчика, попросив привлечь его к ответственности. Столичные правоохранители заявили, что напавший на кандидата в президенты задержан. «По данному факту проводится проверка», – говорится в сообщении московского полицейского главка.

Напомним, 28 февраля во время теледебатов в прямом эфире на телеканале «Россия 1» кандидат на пост главы государства, телеведущая Ксения Собчак плеснула водой в лицо еще одному претенденту на пост президента, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому за то, что он нецензурно обругал ее.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. В них примут участие 8 кандидатов: действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин, Павел Грудинин (КПРФ), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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