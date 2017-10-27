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Пятница, 27 октября 2017, 14:38 мск

российское информационное агентство 18+

Москва

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Ксюша-1%: предварительный расклад сил накануне выборов президента РФ

Ксюша-1%: предварительный расклад сил накануне выборов президента РФ
Фото: инстаграм Ксении Собчак

Предварительный расклад сил накануне старта президентских выборов свидетельствует, что действующий глава государства Владимир Путин является безоговорочным фаворитом. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, он набрал бы 53% голосов. Его ближайшие конкуренты не получили бы даже 5%.

Как следует из результатов исследования «Левада-центра», специалисты которого опросили 20-24 октября 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны, электоральный рейтинг лидера ЛДПР Владимира Жириновского составил всего 3%, лидер КПРФ Геннадий Зюганов и скандальный политик Алексей Навальный поделили третье место – за каждого готовы отдать свой голос по 2% избирателей. За ними следует министр обороны Сергей Шойгу (1%). Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, светская львица Ксения Собчак, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов и один из основателей «Яблока» Григорий Явлинский получили бы менее 1% голосов.

Что касается перспектив явки избирателей, то 69% респондентов отметили, что выборы их интересуют: «определенно да» – 32%, «скорее да» – 37%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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