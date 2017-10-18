Эксперт: Кремль подложил оппозиции «троянскую лошадь»

Выдвижение Ксении Собчак кандидатом в президенты – хитрый ход Кремля, который спутает все карты оппозиции во время предвыборной кампании.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня известная телеведущая объявила, что примет участие в предвыборной гонке. Эта новость стала главной в повестке дня, затмив и внутрироссийский кризис, и проблемы мирового масштаба. Эксперты наперебой выдвигают версии дальнейших событий, а обыватели гадают, что (или кто) сподвигло модную диву на такой шаг.

«Ну, это очевидно, – считает политолог Павел Никаноров. – Кремль нуждается в подобном кандидате – собирательном образе либерала и пятой колонны, ненавидимым большинством патриотического электората. Ксения как нельзя лучше подходит на такую роль. Кроме того, все другие либеральные кандидаты на её ярком фоне будут выглядеть несколько комично, пытаясь говорить «серьёзно о серьёзном». Тем более что она будет беззастенчиво играть на их повестке и лозунгах. В общем, хорошую «троянскую лошадь» подложил Кремль всей оппозиции и кандидатам».

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 18.10.17

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