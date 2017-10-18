«Эх, Ксюша, Ксюша…» Собчак идет на президентские выборы «против всех»

Ксения Собчак заявила об участии в выборах президента России в 2018 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в письме, направленном в СМИ, Собчак утверждает, что не получила возможности должным образом прокомментировать публикации об ее возможном выдвижении. «Теперь моя позиция по этому вопросу сформирована», – цитируют телеведущую «Ведомости».

Решение принято, заявляет Собчак, отмечая: «Вероятно, эти выборы в целом – не лучший выбор, в них конкуренцию основному кандидату составляют те, кто уже давно мозолит избирателям глаза, не в силах или не желая ничего изменить, и в них, видимо, не смогут принять участие те, кто изменений хотят, и, возможно, могут достичь…»

Она предлагает использовать выборы как для публичного обсуждения недостатков власти, так и для совершенствования навыков оппозиции.

Телеведущая призывает не бойкотировать выборы, приводя в пример прошедшую избирательную кампанию в Москве: «В некоторых районах оппозиция заметно потеснила партию власти, в некоторых – полностью победила. Вероятно, если бы явка была более высокой, результаты оппозиции были бы еще выше (...) Неучастие в выборах, молчание недовольных, при таком бойкоте смешивается с равнодушным молчание ленивых, оно не позволяет нам самим и всему обществу увидеть реальное количество несогласных, желающих обновления и перемен…»

Собчак напоминает: в 1993 году в России появился легальный способ «активного бойкота» – был принят президентский указ о введении графы «Против всех» на выборах всех уровней в России: «Это легальный и совершенно мирный инструмент выражения гражданского недовольства процедурой выборов, составом участников, несменяемостью власти. Уже много лет назад власть, обращающаяся с выборным законодательством в зависимости от своих тактических нужд как с дышлом, лишила нас этого инструмента. Своим участием в мартовских президентских выборах я хочу его вернуть. Ксения Собчак – в вашем бюллетене – это и есть графа «Против всех».

Далее телеведущая излагает свою «программу»: что, по ее мнению, должно быть сделано в России незамедлительно.

Напомним, ранее профессор Чикагского университета и НИУ «Высшая школа экономики» Константин Сонин заявил: «Ксения Собчак – идеальный кандидат на место второго лица в российском государстве. Добавляющий популярности лицу первому и одновременно никак не претендующий на его место».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.10.17

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