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NewDayNews.ru

Вторник, 31 октября 2017, 13:56 мск

российское информационное агентство 18+

Политика

Известная актриса объявила о намерении баллотироваться в президенты России

Известная актриса объявила о намерении баллотироваться в президенты России
Фото: kremlin.ru

Комедийная актриса Марина Федункив заявила, что будет участвовать в президентской гонке. Звезда сериалов и теле-шоу уточнила, что пойдет на выборы от партии «Калорийная Россия».

О своем намерении побороться за пост главы государства Федункив сообщила на своей странице в Инстаграм. «Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру на пост президента РФ, о намерениях участвовать в выборах заявила Катя Гордон. Я как амбициозная женщина не могу пройти мимо таких событий и тоже решила баллотироваться!», – отметила актриса.

«В общем, теперь я лицо и тело партии «Калорийная Россия». Голосуя за меня – вы голосуете за всех оптом!», – написала Федункив.

Кроме того, комедиантка поделилась своими мыслями о том, кто мог бы занять пост министра здравоохранения. По мнению Федункив, Минздрав должна возглавить Светлана Пермякова, которая известна зрителю по роли старшей медсестры сериала «Интерны» Любовь Михайловны. Должность Министра спорта актриса прочит Евгению Етыкову.

Напомним, ранее о планах участвовать в президентских выборах заявила телеведущая Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидата «против всех». Вслед за светской львицей о своем желании баллотироваться объявила журналистка Екатерина Гордон. Основной идеей своей программы она назвала защиту прав женщин и детей.

О выборах задумалась и известная телеведущая Анфиса Чехова. Партия Добрых Дел предложила звезде поучаствовать в борьбе за пост главы государства. Далекая от политики Чехова обещала баллотироваться, если ее пост в соцсети наберет 200 000 лайков.

Москва,

Москва. Другие новости 31.10.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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