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Понедельник, 30 октября 2017, 14:21 мск

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Бабий бунт? Екатерина Гордон решила стать президентом РФ

Бабий бунт? Екатерина Гордон решила стать президентом РФ
Фото: скан с Youtube

В России ещё одна женщина решила «идти в президенты». Вслед за светской львицей Ксенией Собчак о своем желании баллотироваться объявила журналистка Екатерина Гордон. Основной идеей своей программы она назвала защиту прав женщин и детей.

«Мне 37 лет. И я решила воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации», – заявила Гордон, предположив, что окажется «единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента».

Как отметила Гордон, она на практике знает работу судебной системы, то, «как женщины тянут детей, а мужчины уходят от ответственности».

Гордон видеообращение

«После разводов дети чаще остаются с женщинами, и права этих женщин не защищены», – считает она.

Гордон также заявила, что намерена заниматься не популистскими темами, а реальностью. «Есть очень много популистских тем: что наше, а что нет, кто хороший, а кто плохой, кто враги, а кто свои. А есть и реальность: мы страна матерей-одиночек, на которых всем плевать», – сказала она.

Гордон напомнила, что когда-то участвовала в оппозиционных акциях, «пыталась найти общий язык с прокремлевскими представителями», но поняла, что «все кормятся у одной и той же лоханки и по факту, либо удовлетворяют своим амбиции, либо пытаются заработать на нас деньги».

Она подчеркнула, что не является представителем гламура, а из простой семьи, и намерена «стать голосом для женщин, чьи права попраны».

Москва, Ольга Ветрова

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