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NewDayNews.ru

Четверг, 2 ноября 2017, 14:55 мск

российское информационное агентство 18+

Политика

Впервые в истории на пост президента России претендует негр

Впервые в истории на пост президента России претендует негр
Кадр из видео Шоладеми на Facebook

Стало известно имя еще одного кандидата на пост президента России. Блогер Самсон Шоладеми официально объявил о желании участвовать в выборах. Впрочем, журналист трезво оценивает свои шансы и готов снять свою кандидатуру в пользу того кандидата, который возьмет на себя решение двух конкретных проблем.

О готовности идти на выборы Шоладеми написал на своей странице в Facebook. Он опубликовал ролик, в котором сообщает, что поборется за пост главы государства в 2018 году под лозунгом «За Россию без фальши».

Обращение Самсона Шоладеми

Блогер четко обозначил две проблемы, которыми, по его мнению, власти отказываются заниматься. Первая – незаконная застройка Терлецкого парка, вторая – загрязнение воздуха на востоке столицы.

«Я трезво оцениваю свои шансы и с одной стороны понимаю, что мне мало что светит. Хотя с другой стороны, как известно, Россия – страна больших возможностей, – пишет Шоладеми. – В своем обращении к нации я официально заявляю, что буду готов снять свою кандидатуру в пользу того кандидата в президенты, кто уже выдвинулся или только собирается это сделать, кто сможет максимально привлечь внимание к двум обозначенным мной проблемам».

Москва, Зоя Осколкова

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