Пример Собчак заразителен: Анфиса Чехова задумалась о президентстве

Заявление светской львицы Ксении Собчак о планах побороться за пост главы государства вызвало цепную реакцию у «звездных» женщин. Накануне о президентских амбициях заявила журналистка Екатерина Гордон, а теперь о выборах задумалась и известная телеведущая Анфиса Чехова – она получила заманчивое предложение и пообещала принять его, если ее пост в социальной сети Instagram наберет 200 000 лайков.

«Здравствуйте, великолепная Анфиса! Хотел бы вручить Вам золотую медаль за добрые дела от нашей Партии Добрых Дел, – пишет ее руководитель Андрей Кириллов. – Мы были бы счастливы выдвинуть Вас кандидатом в президенты России от нашей партии. Вы являетесь одной из самых популярных личностей в нашей стране. На наш взгляд, именно Вы сможете эффективно отстаивать интересы нашего народа на главных каналах российского телевидения и в других СМИ».

Сама телеведущая признается, что никогда не интересовалась политикой и даже не знала, что есть такая партия.

«И меня в Президенты зовут, – похвасталась Анфиса. – И я, конечно, разделяю их желание защищать детей, женщин, природу, свободу и пенсионеров, но вот в политику меня никогда не тянуло. Ведь, и ежу понятно, что политика дело не то что бы доброе, без ежовых рукавиц, сложно удержать такую Большую и Своенравную страну в узде».

Однако, по ее словам, она «за то, что бы поставить россиянам прививку Добра» – «нам всем его не хватает – и на телевидении, и в очередях, и в правительстве».

«И, поскольку руководитель партии Добрых Дел Андрей Кириллов уверят меня, что я могу собрать, как минимум 20% голосов избирателей, я хочу на своей платформе в Инстаграм проверить, так ли это? 20% от миллиона – это 200 000. Так вот, если этот пост наберет 200 000 ваших лайков, так и быть, буду баллотироваться в президенты от Партии Добрых дел».

Как сообщал «Новый День», вслед за светской львицей Ксенией Собчак о своем желании баллотироваться объявила журналистка Екатерина Гордон. Основной идеей своей программы она назвала защиту прав женщин и детей.

«Мне 37 лет. И я решила воспользоваться своим правом и выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации», – заявила накануне Гордон, предположив, что окажется «единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 31.10.17

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