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Четверг, 2 ноября 2017, 14:54 мск

российское информационное агентство 18+

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«Цирк»: порноактриса Елена Беркова собралась в президенты РФ

«Цирк»: порноактриса Елена Беркова собралась в президенты РФ

В России объявилась еще одна претендентка на президентское кресло. О желании баллотироваться на пост главы государства заявила известная порноактриса Елена Беркова, некогда участница телепроекта «Дом-2».

Беркова подумала «А чем я хуже?» и тоже решила баллотироваться на пост президента РФ. Как отмечает портал Super, у Берковой есть преимущество перед другими «кандидатками» – «четкая предвыборная программа», но ей лишь 32 года, что не позволяет участвовать в предвыборной гонке.

Порноактриса, сидя в нижнем белье, уже записала обращение к электорату, в котором изложила свои основные тезисы.

«Дорогие друзья! Я Елена Беркова. Я хочу выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Планирую ввести такие законы как цензура на одежду: нельзя носить юбку короче 40 см – надо ввести штрафы. Планирую ввести сексуальное воспитание в школах, обязательный сексуальный экзамен – такой же как ЕГЭ – СЭК. Также ввести налог на бедность и вернуть закон о тунеядстве, дать малому бизнесу беспроцентную рассрочку. Хотят работать – мы дадим им эту возможность», – заявила она.

Кроме того, Беркова намерена учредить «разрешение на детей»: хотите завести ребенка – сначала получите «медицинское, юридическое, психологическое разрешение».

Не менее важным порноактриса считает введение смертной казни за сексуальные домогательства. Как пояснила Беркова, «надоели эти Вайнштейны».

Напомним, заявление светской львицы Ксении Собчак о планах побороться за должность главы государства вызвало цепную реакцию у «звездных» женщин. Так, о президентских амбициях заявила журналистка Екатерина Гордон. О выборах задумалась и известная телеведущая Анфиса Чехова – она получила «заманчивое» предложение и пообещала принять его, если ее пост в социальной сети Instagram наберет 200 000 лайков.

Москва, Ольга Ветрова

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