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Вторник, 12 декабря 2017, 17:09 мск

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Собчак пойдет в президенты РФ от «Гражданской инициативы»

Собчак пойдет в президенты РФ от «Гражданской инициативы»

Партия «Гражданская инициатива» выдвинет скандальную телеведущую Ксению Собчак кандидатом на выборы президента РФ на ближайшем съезде. Об этом сообщил председатель партии Андрей Нечаев. По его словам, политсовет единогласно поддержал кандидатуру светской львицы.

Нечаев уточнил, что очередной съезд назначен на 23 декабря. На нем также планируется переизбрание руководящих органов партии и внесение изменений в устав, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее о своих планах баллотироваться на пост главы государства заявили президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен Борис Титов, журналистки Ксения Собчак и Екатерина Гордон. В числе претендентов также предпринимательницы Эльвира Агурбаш и Лариса Ренар, бизнесмены Сергей Полонский и Олег Сидоров, а также лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов и многие другие.

КПРФ и «Справедливая Россия» намерены определиться с кандидатом на своих съездах. С большой долей вероятности это будут лидеры партий Геннадий Зюганов и Сергей Миронов.

Москва, Ольга Ветрова

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