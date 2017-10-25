Внезапно: Путин уже готов уступить свое место преемнику / Эдуард Лимонов выдвинул неожиданную версию

Президент РФ Владимир Путин может отказаться от участия в выборах 2018 года. Выдвижение на пост главы государства светской львицы и скандальной телеведущей Ксении Собчак – его шутка «на прощание» и удар по застарелым политическим конкурентам. Такое мнение высказал известный писатель, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов.

По его мнению, «если Собчак зарегистрируют кандидатом в президенты, это будет означать что Владимир Владимирович не будет участвовать в выборах-2018».

Писатель считает, что появление Собчак в числе кандидатов на президентское кресло унизит главу КПРФ Геннадия Зюганова, основателя «Яблока» Григория Явлинского и лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

«Того, кого он захочет, чтобы выбрали его преемником, ВВП тоже сделает кандидатом. Ну, позволит сделать», – размышляет Лимонов в своем блоге.

Как считает писатель, преемником Путина станет «кто-то безукоризненно серьёзный», и «на фоне всего этого балагана будет абсолютно понятно, что только его и следует выбрать».

«Ну, возможно, Медведев или Сурков, – предположил Лимонов. – Вряд ли кто-то третий, а там, может, и третий, я же в эти круги не вхож».

Писатель также высказал уверенность, что Алексей Навальный не будет допущен к выборам из-за опасности консолидации общества вокруг него – «не потому что он так подходит, а потому, что позиционирует себя как антипод ВВП».

При этом, по его мнению, задача Собчак – проиграть выборы, дискредитировать еще больше ультра-либерализм.

«Вы заметили, что Собчак декларирует заведомо провальную, абсолютно ультра-либеральную повестку дня? И Крым у неё украинский, и Малашенко, который в 1996 втюрил нам непопулярного уже Ельцина, у неё руководителем штаба назначен. И Красовский, и все-все-все несимпатичные физиономии либерализма ею приглашены. Почему это?» – задается вопросом Лимонов.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 25.10.17

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