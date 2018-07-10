Ей можно всё: в словах Собчак о Крыме не нашли экстремизма

Бывший кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак избежала уголовного преследования за свои высказывания об «украинском» Крыме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», психолого-лингвистические исследования выступления Собчак, в котором она усомнилась в российском статусе Крыма, не выявили в ее словах признаков экстремизма.

Инициировала проверку общественная организация «Гражданский патруль», активисты которой предположили, что телеведущая своим заявлением поставила под сомнение территориальную целостность России. Но в прокуратуре не нашли оснований для реагирования.

Напомним, непризнание российского выбора крымчан стало одной из главных тем в минувшей предвыборной кампании телеведущей. В одном из своих заявлений она четко дала понять, что, по ее мнению, «с точки зрения международного права: Крым – украинский». Впоследствии она неоднократно публично озвучивала эту же точку зрения, а также назвала жителей Крыма «неполноценными по отношению к миру». Подобные высказывания телеведущей возмутили большинство крымчан.

«Вот что мне нравится в наших правоохранительных органах, так это их непредсказуемость. Обращаясь туда никогда наперед не знаешь, чем дело закончится. Вот и в случае с оценкой территориальной принадлежности Крыма постоянно чудеса происходят. То уголовные дела заводят, а то и замечания не сделают. Теперь у меня остался только один вопрос, правда, не к Собчак, а к генпрокуратуре. А, собственно, Крым-то чей? Хотелось бы ясности», – написал на своей странице в одной из соцсетей руководитель «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.

Примечательно, что не всем разделяющим точку зрения Собчак и публично заявляющим об этом удается избежать наказания как телеведущей. Так по решению Феодосийского городского суда крымчанин Сулейман Кадыров получил два года лишения свободы условно за комментарий «Крым – это Украина», которым он сопроводил репост видео в соцсети.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 10.07.18

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