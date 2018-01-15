Собчак проявила заботу о крымчанах, назвав их неполноценными

Претендент на пост президента России от партии «Гражданская инициатива» назвала жителей Крыма неполноценными.

Как уже сообщал «Новый День», телеведущая занимает жесткую позицию по отношению к Крыму, не желая признавать российский выбор жителей полуострова. Сначала она заявила, что «с точки зрения международного права: Крым – украинский», потом, что мартовский референдум был якобы несвободным, а волеизъявление крымчан неискренним.

Собчак постоянно подчеркивает, что не считает крымчан своим электоратом и вести предвыборную агитацию на полуострове не собирается, тем не менее, никак не может отойти от крымской темы. Правда, теперь она сменила риторику и всеми силами пытается доказать, что переживает за крымчан. «Мы же сами говорим, что Крым – часть России, – заявила Собчак в эфире радио «КП». – Но почему на территории Крыма, за который вы так ратуете, нет ни одного отделения Сбербанка? Почему эти люди не могут выезжать за границу? Почему в Крыму не проводится ни один матч чемпионата мира по футболу? Потому что туда никто не приедет».

Международные компании не хотят приходить в регион, потому что боятся санкций, поэтому, прогнозирует претендент на пост президента, полуостров ждет нищета, а остальным россиянам придется тратить на крымчан все больше денег. «Я не хочу русским людям такой жизни. Я хочу, чтобы они были частью большой страны и полноценными жителями. Сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру. Я против этого», – заявила Собчак.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.01.18

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