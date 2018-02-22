Ксения Собчак признала Крым российским

Кандидата в президенты России Ксения Собчак разместила предвыборные агитационные материалы в государственных СМИ республики Крым. На полуострове сочли это признанием российского статуса полуострова.

Как уже сообщал «Новый День», 4 месяца назад, сазу после объявления о президентских амбициях, светская львица была категорична: она заявляла, что Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года, гарантирующий Украине суверенитет, и подчеркивала, что ради дружбы с Украиной готова на любые жертвы: «Сейчас самое важное для России и для Украины – восстановить дружбу. Любой ценой. Точка» Крымчан она не считала своим электоратом и уверяла, то агитировать на полуостров не поедет. Впрочем, последнее общение она пока держит – агитирует крымчан издалека.

Так, в январе Собчак проявила заботу о жителях полуострова, отметив, что международные компании не хотят приходить в регион, потому что боятся санкций, поэтому, полуостров, якобы, ждет нищета, а остальным россиянам придется тратить на крымчан все больше денег: «Я не хочу русским людям такой жизни. Я хочу, чтобы они были частью большой страны и полноценными жителями. Сейчас жители Крыма неполноценны по отношению к миру», – заявила она. А теперь и вовсе поставила под сомнение права Украины на Крым, причем сделала это в стране, ставшей инициатором антироссийских санкций: большая часть крымчан хочет жить в России, заявила Собчак, поэтому «просто взять и отдать Крым обратно не получится».

И снова предложила провести повторный референдум, но уже не только в Крыму, но и на Украине – а хотят ли жители этой страны, чтобы крымчане вернулись. А в начале февраля, приехав с предвыборным турне в Соединенные Штаты, Собчак заявила, что никто не собирается возвращать Крым Украине просто так.

«Размещение агитации производится на основе закона о бесплатном ее размещении в СМИ. Это наша обязанность. Наша обязанность – предоставить площадь, а право – кандидата. Это материал, который официально пришел от избирательного штаба Собчак, – цитирует РИА «Новости» главу Мининформа РК Дмитрия Полонского. – Те кандидаты, которые размещают свою агитационную продукцию в государственных СМИ Республики Крым, тем самым признают единство РФ и принадлежность всех регионов к Российской Федерации».

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 22.02.18

«Поэтесса Майдана» покаялась за украинскую революцию и прокляла США. / 22 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Очевидец: Янукович целенаправленно сдал Украину, а людей отстреливали ради красного словца. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»