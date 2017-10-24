Собчак: за дружбу с Украиной можно заплатить любую цену – хоть Крымом

Известная телеведущая и светская львица Ксения Собчак, на прошлой неделе сообщившая, что претендует на пост президента России, считает Крым украинской территорией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Собчак заявила, что Россия нарушила Будапештский меморандум 1994 года, гарантирующий Украине суверенитет.

«С точки зрения международного права: Крым – украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать», – заявила кандидатка в президенты на пресс-конференции.

При этом основной темой «разговоров», к которым Собчак готова привлечь журналистов и «экспертов», по ее мнению, должно стать восстановление отношений между двумя странами.

«Сейчас самое важное для России и для Украины – восстановить дружбу. Любой ценой. Точка», – резюмировала светская львица.

Отметим, что ранее еще один «кандидат от оппозиции» также заявлял, что не признает результатов общекрымского референдума, но в случае избрания президентом обещает сохранить Крым в составе России, так как это «не бутерброд, чтобы его туда-сюда возвращать».

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 24.10.17

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